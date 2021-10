Chevrolet Corvette Z06: potência americana

Novo motor V8 – Novo motor Chevrolet Corvette Z06 O LT6 é um motor V8 de alumínio aspirado naturalmente com duas árvores de cames à cabeça concebidas para o máximo envolvimento. A empresa americana optou por um virabrequim mais leve e um curso relativamente curto e, para deixá-lo pronto para a esteira, adotou um sistema de lubrificação de cárter seco do tipo corrida. As novas cabeças de cilindro são projetadas com câmaras de combustão totalmente automatizadas e portas de admissão (as tampas do eixo de comando são pintadas em flange vermelha para torná-las ainda mais distintas). Para manter a massa sob controle e, em conjunto, garantir maior resistência, também foram adotados pistões de alumínio forjado e bielas de titânio. O motor V8 de 5,5 litros gera 670 cavalos de potência e 623 Nm de torque a 6.300 rpm.

É mais largo – visualmente novo Chevrolet Corvette Z06 Difere do modelo padrão pela presença de para-choques mais largos e novas molduras. As alterações foram feitas para dar lugar a uma largura maior (9,4 cm), devido à presença de pneus maiores (275/30 ZR20 na frente e 345/25 ZR21 na traseira). O carro vem com pneus Pilot Sport 4S Zp, mas o pacote Z07 adiciona pneus Sport Cup 2 R ZP.

Otimização de relé – Os técnicos para lidar com o aumento da potência também cuidaram da aerodinâmica; lá Chevrolet Corvette Z06 Ele vem com um novo divisor dianteiro e spoiler traseiro. Ambos fornecem até 165,6 kg de downforce a 300 km / h. Disponível como opção está um pacote de fibra de carbono que adiciona um divisor frontal maior, perfis aerodinâmicos no canto frontal, spoiler traseiro montado na base e painéis laterais da parte inferior da carroceria.

> O novo Z06 também está disponível na versão spider.

freios maiores Eles não mudam a suspensão, que é a mesma do Corvette Stingray, no entanto, os engenheiros a ajustaram para melhorar o desempenho dinâmico. lá Chevrolet Corvette Z06 Também é equipado com Controle de Lançamento, para melhor controle de aceleração e tração, e diferencial eletrônico de deslizamento limitado. O sistema de freios também foi atualizado, que agora pode contar com discos Brembo com diâmetro de 370 mm na frente e 380 mm na traseira. As pinças têm seis pistões na frente e quatro na traseira. Os pneus de fibra de carbono são opcionais, o que reduz a massa total suspensa do carro em 18,6 kg. Segundo a casa, graças às melhorias de desempenho realizadas, o esportivo americano é capaz de garantir 1,22 grama de aceleração lateral nas curvas.

Produzir – Produzir Chevrolet Corvette Z06 Ele começará no verão de 2022 nas instalações de Bowling Green, Kentucky. A Chevrolet afirma que o carro esporte também será exportado para fora do mercado americano. Os preços não foram anunciados.