Quais são os jogos PS4 e PS5 mais esperados? – Multiplayer.it

Faltando um pouco, é condição de jogo O Sony PlayStation será lançado em algumas horas e os jogadores de todo o mundo, se o fuso horário permitir, poderão ver as notícias ao vivo que a empresa de Tóquio tem no PS4 e PS5.

Já sabemos que este evento será relativamente curto, clássicos 20 minutos Cheio de anúncios, mas não inclui exclusividades primárias. Esta é uma oferta projetada principalmente para videogames de terceiros. Então, o que podemos esperar desse estado de jogo?

Atualmente, a Sony confirmou que um dos jogos apresentados no show será Little Devil Inside. Este jogo falou muito por si desde o anúncio do acesso ao PlayStation, que aconteceu em um estado anterior do jogo. Os fãs o conheciam antes, é claro, mas naquela ocasião o grande público também teve a oportunidade de descobrir a existência desse interessante indie.



O protagonista de Little Devil Inside com um monstro em um vale

O diabinho esta dentro Também nos permite entender que, muito provavelmente, muitos dos anúncios deste evento serão relacionados a muitos jogos independentes que chegam ao PlayStation. Talvez estejamos falando de um menu seleto, trabalhos de alta qualidade e bastante interessantes, mas em todo caso, você não tende a atingir o grande público que costuma estar pronto para vagar nas redes sociais.

Então, vamos falar diretamente sobre AAA que esperamos. A Sony disse que haverá novas informações sobre títulos já conhecidos: parece improvável que pelo menos uma série de trabalhos de alto perfil estejam entre eles. As opções, neste caso, são muitas e, sem evidências concretas, são em grande parte suposições baseadas em nossos desejos.

Muitos fãs esperam que finalmente seja hora de assistir Final Fantasy 16 em ação Square Enix Ele havia prometido um novo anúncio durante 2021 e as mãos estão tocando cada vez mais alto: dois meses antes do final do ano, nada foi mostrado, para grande desgosto. O RPG da empresa japonesa certamente será uma ótima maneira de abrir ou fechar o estado do jogo, com a jogabilidade que finalmente mostra quanto movimento o sistema de combate faz e, acima de tudo, dá uma ideia do lançamento data, que esperamos não seja determinada após 2022.



Cena de luta final de fantasia 16

Ficando na imaginação, mas indo para o oeste, Hogwarts Legacy é outro grande candidato. Este novo jogo foi anunciado durante o State of Play e está relacionado ao mundo Harry Potter Ele ficou em silêncio no rádio por um longo tempo. Não temos uma ideia clara do tipo de jogo que nos espera, mas talvez os fãs do Mundo Mágico já tenham decidido que uma compra é obrigatória. Um jogo como este poderia facilmente ocupar espaço durante o Keighley Game Awards, mas não é impossível estar lá esta noite.

Não vamos esquecer de adicionar Call of Duty Vanguard a eles. A Activision e a Sony têm um acordo comercial sobre o atirador, então é plausível que pelo menos um pequeno trailer dedicado ao FPS esteja planejado. Sempre falando em negócios, Rockstar e PlayStation têm um para GTA 5 e não é impossível que alguns anúncios de GTA The Trilogy pudessem ser incluídos nos termos do contrato: portanto, um trailer de um pacote de remasterização não deve ficar de fora, mesmo que talvez não seja o conteúdo mais interessante para muitos.

Haverá novos anúncios, lembre-se, mas como já foi dito, só podemos adivinhar. O que mais nos interessa no momento é entender Quais são suas expectativas E seus desejos para esta noite. Diga-nos, você acha que esse estado de coisas irá surpreendê-lo, ou você acha que será apenas uma pequena trégua antes de eventos mais intensos?