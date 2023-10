WhatsApp, o futuro é dominado pela inteligência artificial: é incrível o que eles podem fazer

O WhatsApp nunca para de surpreender os usuários olhando para o futuro e, detalhadamente, para a inteligência artificial

Preste atenção à visão da empresa revelada por Mark Zuckerberg na recente conferência Meta Connect, onde surgiram detalhes sobre o WhatsApp, a inteligência artificial e o futuro.

A empresa pretende trazer a realidade mista para o dia a dia, através de tecnologias que visam criar a plataforma de TI do futuro.

O elemento relevante para a questão é Conversas alimentadas por IA, Uma verdadeira revolução para usuários Meta.

Durante a conferência foram apresentadas as ambições da Meta Company, que recentemente teve a oportunidade de realizar experiências com inteligência artificial, o que levou à geração de… Assistentes artificiais, chamados de agentes de IA.

Durante o evento não faltaram olhares para um deles Converse com um agente no WhatsAppque chegará no futuro e proporcionará aos usuários uma experiência totalmente inovadora.

Em relação à conversa com a IA, esta última se parece com um dos aplicativos padrão do Meta. Mas há uma diferença, que é a interação que envolve inteligência artificial e não contato humano. A inteligência artificial tem personalidade própria e interesses especiais dependendo do personagem nela inspirado.

WhatsApp e assistentes artificiais, como funcionam as conversas com IA

O agente será como Assistente em plataformas Meta, incluindo WhatsAppPrestará assistência aos usuários nas atividades diárias, por meio de respostas relacionadas a eles e às dúvidas dos próprios usuários.

A interação com assistentes digitais também será possível em grupos, onde poderão ser mencionados como outros participantes do chat.

O objetivo dos agentes de IA será apoiar e auxiliar na criação dos melhores conteúdos, e haverá sugestões personalizadas.

Além do Meta AI, um assistente generativo de IA baseado em modelos de linguagem (LLM), a empresa também pretende Foram lançados vinte e oito assistentes digitais.

Cada um deles dependerá de diferentes personagens e personalidades. Para citar alguns, Snoop Dogg, Paris Hilton, Tom Brady, etc. Além disso, cada pessoa terá sua própria página social onde você poderá se aprofundar na história e se aprofundar no chat.

No momento não é possível que os usuários acessem Conversas com inteligência artificial no WhatsApp E em outras plataformas, já que está em fase de desenvolvimento.

Futuramente, você poderá se inscrever em uma lista de espera para experimentar. Inicialmente, a modernidade se interessaria pelos mercados inglês e americano, e depois se expandiria.