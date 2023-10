Lollipop Chainsaw RePOP terá fantasias sem censura

Otário Motosserra RePOP Terá deuses Moda sem censura. Estamos falando da versão remasterizada do jogo de ação desenvolvido pela Grasshopper Manufacture (não envolvida no projeto) e lançado originalmente na era Xbox 360/PS3.

Seu jogo era conhecido e amado por seu time Conteúdo de insinuação Yoshimi Yasuda, o designer do jogo do remake, quis tranquilizar os fãs em um post no X que não haverá censura.

Mais precisamente, Yasuda publicou um post contendo uma foto do protagonista Julieta Vestido como um maldito coelho. O traje em si é muito encoberto e definitivamente não revelador, mas a desenvolvedora confirmou que também haverá uma versão sem censura do mesmo, sem entrar em muitos detalhes.