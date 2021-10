Jogo temático gratuito de Lovecraft para comemorar o início das vendas do Halloween – Nerd4.life

que isso Gog deixei Liquidação de Halloween de 2021 Que vai até 3 de novembro de 2021. Além dos descontos, um jogo grátis, que serve para celebrar o feliz acontecimento. Chama-se Dagon e é uma aventura narrativa naturalmente baseada nas obras de H.P. Lovecraft.

para redenção DagonVocê deve ter uma conta GOG válida e irrestrita. Pegá-la é fácil, basta ir atrás dela página E compre-o como faria com jogos normais. Nesse caso, nada será retirado do seu cartão de crédito, pois a alíquota é zero.

Para o resto, entre Ofertas O próprio GOG relata:

Pacote de Terror Elvira (-10%)

Vampiro: The Masquerade – Bloodlines (-50%)

Moondown (-30%)

Terror de Arkham: colo da mãe (-50%)

Jamdic (-10%)

The Witcher 3: Wild Hunt GOTY (-80%)

Diablo + Hellfire (-15%)

GRIME (-15%)

Fantasmagoria (-35%)

BloodRayne: Corte Terminal (-35%)

Se quiser, também há alguns jogos interessantes recém-lançados como The Shore, uma aventura sempre inspirada em Lovecraft, Just Cause 1 e 2, e o clássico survival horror Tormented Souls.

Além disso, ofertas flash muito úteis serão ativadas a cada 48 horas. Os primeiros são SOMA (-90%) e ROCKEY (-35%). Outros o seguirão.

Página de vendas GOG