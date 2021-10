O Xbox Game Pass Ultimate é gratuito por dois meses graças à promoção

Xbox Game Pass Ultimate É agora considerado a verdadeira ponta de lança dos serviços de jogos da Microsoft, o que contribui significativamente para o sucesso dos mais recentes consoles da casa de Redmond.

Se você sempre quis experimentar o serviço, a partir de hoje pode aproveitar uma nova promoção: Graças ao Discord você vai ter Os primeiros dois meses são gratuitos a partir de Xbox Game Pass Ultimate!

A partir de hoje, mais jogos serão adicionados ao catálogo, entre os quais também está disponível Um grande nome desde o lançamento.

Entre as novas adições particularmente interessantes também estão presentes Jogo esfera do dragão Competitivo e muito querido pelos fãsE saudades Então, para qualquer pessoa com um ingresso de temporada.

Discord e Xbox anunciaram recentemente um novo e interessante cooperação: Todos os que estão atualmente registrados no serviço nitro, ou pretendo fazê-lo nos próximos dias, terá direito a dois meses de Game Pass Ultimate gratuitamente.

Oferta confidencial Exclusivamente para novos assinantes do Xbox: Assim, apenas usuários que nunca foram registrados no incrível catálogo de assinaturas poderão acessá-lo.

Se você já é assinante do Discord Nitro, tudo o que você precisa fazer é acessar suas configurações e verificar a seção de presentes apropriada: lá você encontrará a recompensa associada a Xbox Game Pass Ultimate E você pode resgatar o código imediatamente. Isso significa que você também pode optar por pagar Apenas um mês de nitro Para acesso instantâneo a 2 meses grátis Catálogo da Microsoft.

Discord Nitro + Xbox Game Pass Os assinantes do Nitro ganham dois meses de Game Pass Ultimate gratuitamente. Este é o acesso a mais de 100 jogos no PC, celular e Xbox, além de vantagens e acesso a recursos como jogos em nuvem. Peça seus presentes do estoque de presentes antes de 26 de abril de 2022. pic.twitter.com/QczyZWBQUg – Discord (@discord) 26 de outubro de 2021

Ao mesmo tempo, o Xbox Game Pass também oferece a oportunidade de experimentar Discord Nitro grátis por 3 meses, como parte das recompensas disponíveis e resgatáveis ​​dentro da assinatura.

Uma vez que esta é a assinatura final, esta iniciativa interessante fornecerá jogabilidade Todos os jogos do catálogo no Xbox, PC e Mobile, permitindo o acesso a serviços de jogos em nuvem também.

A promoção permanecerá em vigor Até 26 de abril de 2022No caso de você precisar de ajuda para decidir o seu código de bônus, Discord publicou um guia útil que você pode consultar para o próximo endereço.

No Xbox Game Pass, ele também estará disponível em breve Uma das temporadas mais amadas de Grand Theft Auto, que também fará parte da edição Trilogy recentemente anunciada.

Mas não é só isso: assim que for lançado oficialmente, os assinantes também poderão fazer o download gratuitamente Jogo multijogador popular com vigaristas.

Se você aproveitar esta promoção imediatamente, terá alguns dias para experimentar 10 títulos sairão do catálogo no final do mês.