Mantenha-se humano na nova galeria de fotos – Nerd4.life

Dying Light 2: Stay Human está prestes a chegar, muito depois da gravidez

Techland publicou um rico perfil Galleria a partir de novas imagens a partir de Dying Light 2: Permaneça Humano, a sequência oficial de seu título em Zumbis e Parkour. Você pode encontrá-los agrupados na galeria abaixo.

Se quiser mais informações, leia nossa experiência de Dying Light 2, recém-publicada, na qual Pierpaolo Greco escreveu:

Dying Light 2: Stay Human parece cumprir grande parte de sua promessa e, após horas de testes, podemos confirmar que, embora nossas expectativas fossem particularmente altas, o jogo não decepcionou em nada. exatamente o contrário. A ideia de pegar o primeiro capítulo e enriquecê-lo de todos os pontos de vista, do mapa, ao combate, aos inimigos, à elaboração, às missões, foi certamente a escolha mais inteligente que um Techland poderia fazer: uma grande familiaridade, uma vez que você teve o tabuleiro em sua mão, mas ao mesmo tempo parecia que existe um mar de coisas, e muitas outras coisas, que você pode fazer dentro do jogo. No momento, sentimos apenas o desejo de levantar algumas dúvidas sobre o setor técnico e principalmente sobre inteligência artificial, mas aguardamos uma versão mais avançada do jogo, talvez perto do lançamento.

Quanto ao resto, lembramos que Dying Light 2: Stay Human está em desenvolvimento para PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4, PS5 e Nintendo Switch (nuvem).