A exclusão do GOTY do TGA 2021 distorce toda a indústria, para Jez Corden – Nerd4.life

Jez Corden, do Windows Central, não foi muito gentil com as indicações Game Awards 2021. Segundo ele excluído Forza Horizon 5 da categoria GOTY Ele desacredita toda a indústria de videogames e mostra o que ele é – apenas marketing disfarçado.

O raciocínio de Corden é na verdade muito linear e começa a partir de como você entra Escolha suas nomeações Dos TGAs: Os votos de um grupo de jornalistas e influenciadores representam 90% da seleção, o resto vai para o público, tanto que cria o paradoxo que o jogo com as melhores avaliações do ano, também como entre os mais disputados, não poderão aguardar os melhores Jogos de premiação de 2021.

Para Corden, a TGA mostrou pela enésima vez que existe uma bobina intolerância Contra esportes, jogos para celular e qualquer coisa que não siga certos paradigmas que os videogames pegaram emprestado de Hollywood. É uma forma entediante de visualizar videogames, que acaba recompensando os games de alto orçamento apenas com uma história cinematográfica, traindo a riqueza representada pela diversidade de gêneros e ofertas que caracterizam o setor.

Se quisermos, essas são as mesmas conclusões que Tommaso Pugliese tirou no romance de ontem Vamos conversar sobre isso.

Corden no artigo também menciona outros títulos que ele acredita serem exclusivos de GOTY pelos mesmos motivos, como Returnal e Age of Empires IV.