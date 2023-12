Steam: as vendas de inverno começaram nos jogos da Square Enix, incluindo Final Fantasy 7 Remake

Esperando pelas vendas de inverno vapor A partir deste mês, Square Enix Decidiu oferecer diversos jogos de seu portfólio, incluindo jogos das séries Final Fantasy e NieR, que terão validade até 4 de janeiro de 2024.

Entre os jogos promocionais destacamos Final Fantasy 7 Remake ao preço de 39,99 euros, portanto com desconto de 50%. Continuando no assunto, Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion também está à venda e você pode adicioná-lo à sua coleção por 29,99€.

Se você gosta de ‘caos’, você pode estar interessado em Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, que está atualmente em oferta por € 23,99, com o preço reduzido em 40%. Por outro lado, NieR Replicant está à venda com 60% de desconto por 23,99€, enquanto o Octopath Traveller 2 está à venda por 41,99€.

Também entre os jogos que estão sendo promovidos está o RPG de terror surpresa Little Goody Two Shoes, do qual falamos em nossa análise. Pode comprá-lo por 15,99€, um desconto de 20%.