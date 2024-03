Não recebo mais ligações de call centers, com esse truque eles nem ligam para desejar feliz aniversário | Você tem 24 horas para preencher o formulário

Recentemente, chamadas urgentes de call centers tornaram-se um verdadeiro incômodo. Felizmente, existe um truque para se livrar deles para sempre.

As ligações de call centers são uma das técnicas de vendas mais invasivas, tanto que há anos são um verdadeiro incômodo.

Todos os dias, chamadas indesejadas bombardeiam nossos celulares a qualquer hora do dia, inclusive aos sábados e domingos.

Números privados de telemóveis e do estrangeiro, Teclados de call center utilizam as mais diversas tecnologias Para promover seus produtos, eles entram em contato com os usuários várias vezes ao dia.

Embora pareça não haver maneiras eficazes de evitar isso, o truque para se livrar das chamadas recebidas dos call centers existe para sempre, e como! Veja o que fazer para bloquear chamadas indesejadas.

Chamadas de call centers: como se livrar delas para sempre

Durante anos, fomos atormentados por telefonemas indesejados a qualquer hora do dia, mesmo aos sábados e domingos. Porém, ao contrário do que você imagina, existe um truque para se livrar dele para sempre. Na maioria dos casos, basta dizer adeus a um número desconhecido Adicione-o à lista negraSelecione-o e clique em “Número do bloco”. Outra ajuda valiosa para dizer adeus para sempre às ligações de call center nos é oferecida por alguns Aplicativo personalizado. Entre os mais famosos e mais utilizados, TrueCaller Disponível para Android e iPhone.

Alternativamente, você pode baixá-lo CallAppEstá disponível apenas para Android, embora esteja disponível para iOS Devo responder? (Devo responder?) Mas o aliado mais eficaz na luta contra as chamadas de spam continua sendo ele Registro público da oposição. Vamos ver o que é e como funciona.

Registro público da oposição

Registro público da oposição (RPO) em 2022 para prestar um serviço a todos os cidadãos que pretendam opor-se à utilização dos seus números para fins publicitários e de marketing.

praticamente, Preenchendo um fórum on-line no site do Registro Público de Oposição Em alternativa, ligando para os números gratuitos 800957766 (a partir de telefone fixo) e 0642986411 (a partir de telemóvel) e registando o seu número, são canceladas todas as subscrições para fins de marketing anteriores, desde que não se relacionem com os próprios contratos estipulados. Dessa forma, você terá a certeza de se livrar de chamadas indesejadas e irritantes para sempre.