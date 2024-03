Seu computador tem um menu oculto: como exibi-lo

Computadores (Pianetacellore.it)

Os usuários pensam que conhecem todos os segredos do seu computador, mas poucos sabem como exibir esse menu oculto: para que serve.

Hoje em dia tornou-se muito difícil viver sem um bom computador. Principalmente quem usa computadores pessoais para trabalhar, principalmente remotamente, sabe bem disso. Existem agora muitos trabalhadores inteligentes que precisam de um dispositivo excelente Para ser totalmente produtivo. Porém, além de todos os assuntos relacionados ao trabalho, comprar um bom computador também é um excelente passo para muitas outras atividades do dia a dia: assistir filmes e séries de TV, jogar videogame e muito mais.

Menu oculto no computador: pouca gente sabe disso

Os produtos de nova geração são muito ricos em funcionalidades que realmente facilitam a vida dos usuários. Proprietários de computadores dia a dia Eles descobrem todos os recursos de seus dispositivosembora algumas funções possam às vezes permanecer “secretas”.

Um exemplo disso é Menu oculto no seu computador, um detalhe que nem todo mundo conhece, mas que pode ser muito útil. Mas como você localiza essa lista? Onde ele está localizado exatamente?

O especialista em tecnologia Biagio Gabrielli, criador de conteúdo e influenciador do setor de tecnologia e digital, postou um vídeo no Instagram – onde está com o nome gbr.tech e seguido por cerca de 446 mil seguidores – para explicar como acessar esse menu oculto que pode na verdade, ser muito útil.

Para acessar o menu, você precisa usar uma combinação específica de teclas. Você vai até o teclado do computador e Pressione a tecla Windows e a tecla G ao mesmo tempo. Assim que este processo for concluído, veremos um menu “exótico” cheio de funções interessantes aparecer na tela.

Capturas de tela, desempenho, música – todos os recursos

Em teoria, este menu oculto foi projetado principalmente para jogos, mas, como explicou o criador, sua utilidade é na verdade muito mais ampla.

Só para dar um exemplo, com este menu da barra de jogos do Windows Você pode fazer uma captura de tela muito mais rápidoOu você pode verificar todos os volumes do sistema em uma determinada velocidade.

Além disso, o menu que fizemos aparecendo com a combinação Windows + G também permite monitorar Desempenho do computador em termos de GPU, RAM, VRAM E mais. E não é só, porque entre as diversas funcionalidades do menu da barra de jogo também existe a possibilidade de controlar rapidamente as músicas do Spotify.

Mas como você volta para a tela inicial? Depois de testar todos os recursos do menu oculto Basta clicar em um espaço vazio Para fazer a tela do seu computador voltar a ser como era antes.