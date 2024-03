É um espetáculo e você encontra no supermercado: todos os segredos para manter esse bonsai

Cuidar do bonsai não é tão complicado quanto você pensa: basta conhecer a planta com a qual está lidando e seguir algumas regras.

Quando você pensa sobre Bonsaiimediatamente vem à mente o jardineiro segurando uma pequena tesoura na mão, “delineando” a forma Da árvore. Uma atividade que apenas poucos não especialistas serão capazes de realizar objetivamente. Mas, felizmente, a novidade é que cuidar do bonsai envolve mais do que isso.

Ao contrário dos primeiros anos em que estas árvores se espalharam pelo nosso país, hoje é possível encontrar Bonsai Não é tão difícil e você pode comprar diferentes qualidades. “É uma questão de diversidade.”Em miniatura“Das árvores maiores, todas podem ser mantidas dentro de casa e cuidadas. Claro, há cuidados que devem ser tomados para garantir que essas mudas Eles não morrem Pelo contrário, eles crescem abundantemente.

A novidade é que hoje o bonsai pode ser encontrado em quase todos os lugares, até mesmo em supermercado. Na verdade, lojas de departamentos bem abastecidas costumam ter uma jardim Onde, além dos materiais necessários para cuidar das plantas, você também encontra as próprias plantas para levar para casa e cuidar.

Planta Ficus, aqui está a melhor forma de cuidar dela

Um dos bonsai mais difundidos é Ficus bonsai, que como referimos também pode ser adquirido no supermercado e requer uma manutenção certamente meticulosa mas também fácil de implementar. Talvez o original Ásia, Esta árvore está muito difundida nas regiões mediterrânicas, o que facilita o seu crescimento graças às temperaturas moderadas.

Para o cuidado correto desta planta é necessário proporcionar exposição solar e Solo bem drenadoQuanto à rega, deve ser abundante no verão e moderada no inverno. além de Eles são fertilizados todos os meses Durante a estação de crescimento. Por ser uma planta que adora a luz solar, deve ser colocada numa zona da casa ou jardim onde a receba Luz direta Por um período não inferior a 6 horas por dia, para que as folhas cresçam brilhantes e grandes.

O ficus bonsai deve ser colocado em um vaso de tamanho adequado, nem muito grande, nem muito pequeno. Solo adequado para esta planta É rico em húmusescorra bem e com PH ácido. Existe no mercado solo específico para bonsai, mas você mesmo pode criá-lo misturando solo universal, turfa e areia grossa.

A planta vai Regado regularmente Mas só quando o solo está muito seco: regá-lo demais pode correr o risco de causar danos Podridão da raizPor isso também é importante drenar o excesso de água que se acumula durante a rega.