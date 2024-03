WhatsApp, cuidado com os chats: eles podem te espionar, como notá-los

Mesmo com o WhatsApp, você deve prestar muita atenção à privacidade: alguns invasores podem espionar conversas no app verde.

Há alguns anos, até as pessoas mais críticas têm novidades na área tecnológica Eles aprenderam a usar o WhatsApp. Esta mudança deve-se principalmente à pandemia da COVID-19, que levou as pessoas a utilizarem a aplicação verde com mais frequência do que nunca para manterem contacto com outras pessoas, especialmente amigos e familiares. Porém, mesmo ao utilizar esta importante ferramenta, você deve ter muito cuidado: Os riscos estão sempre ao virar da esquina (Há muito poucos).

Bate-papo do WhatsApp, é melhor tomar cuidado: eles podem espionar você

O WhatsApp, como mencionado anteriormente, é um dos aplicativos que costumamos usar muito durante o dia. A plataforma de mensagens Meta é muito útil para assuntos relacionados ao trabalho, permitindo a troca instantânea de mensagens e notas de voz com colegas, mas obviamente também é ideal para conversas com amigos e familiares, muitas vezes até em bate-papos em grupo.

Além das mensagens e áudios clássicos, o uso de videochamadas também aumentou recentemente, incluindo chamadas em grupo: outra ferramenta que contribui para o aumento significativo da popularidade do app verde. Além disso, o WhatsApp é a forma preferida de enviar fotos, vídeos e outros tipos de arquivosComo documentos pessoais ou documentos de trabalho.

Justamente porque utilizamos o WhatsApp para realizar todas essas atividades, é uma boa ideia ficar atento a elas Potenciais riscos de privacidade. Na verdade, não é incomum que nossas conversas na plataforma de mensagens mais popular do mundo sejam espionadas por pessoas mal-intencionadas, que mal podem esperar para colocar as mãos em nossos dados confidenciais.

Mas como podemos entender se esse é realmente o caso? Quais são os sinais que devem nos levar a suspeitar que alguém está realmente espionando nossas conversas no conhecido aplicativo?

Sinais que devem nos deixar céticos: Cuidado com a bateria

O primeiro alarme deve disparar se você perceber isso A bateria do seu telefone começou a funcionar muito mal. Se o smartphone já tiver alguns anos, o baixo desempenho da bateria é normal, mas se o aparelho foi adquirido recentemente, também é possível que alguém esteja espionando seus chats do WhatsApp.

Outro aspecto com o qual você deve ter muito cuidado é a lista de contatos. De vez em quando você tem que rolar por ele Para verificar se existe algum número que você realmente não conhece Que nunca foram adicionados: neste caso devem ser bloqueados e removidos imediatamente.

No final, sempre fica melhor Mude suas senhas com frequência De contas sociais e também uma para desbloquear o telefone. Você nunca pode ter muita segurança.