O WhatsApp pode desaparecer em 15 de maio: eis o porquê

O WhatsApp foi atualizado e, se você não estiver pronto para aceitar os novos termos de serviço, encontrará algumas surpresas amargas.

o próximo 15 de maio, A popular plataforma de mensagens instantâneas atualiza os termos de uso, ou seja, os termos de serviço. Nada de especial, pode parecer a você.

No entanto, a atualização de rotina, que tem seus efeitos, pode consumir uma ruptura sem precedentes entre O WhatsApp E seus usuários. As rupturas, divisões e controvérsias realmente afetarão sua popularidade?

Mesmo agora, durante as disputas que eclodiram nos últimos meses, os usuários estão preocupados com a confusão dos usuários Agregar. No centro da polêmica está a questão do compartilhamento de dados com o Facebook.

Mas agora há mais.

WhatsApp e Dia D em 15 de maio de 2021

Apesar das garantias quanto ao fato de que as contas não serão excluídas, o WhatsApp basicamente colocou o usuário na frente Uma escolha radical e implacável.

A partir de 15 de maio, você pode escolher entre aceitar novos termos e reduzir drasticamente a funcionalidade do aplicativo.

Os pesados Determinantes Mesmo que consiste na impossibilidade de ler e enviar mensagens.As chamadas ainda podem ser recebidas e enviadas, mas apenas por um tempo limitado. Depois de 15 de maio, não será possível exportar o histórico de bate-papo para Android ou iPhone. O relatório da conta será baixado? Nem mesmo.

A única possibilidade que restará, na prática, será a partir de Deletar sua contaIrrecuperavelmente. Ao sacrificar o arquivo de mensagens, backup e funções de compartilhamento em todos os grupos.

Então o WhatsApp respondeu à polêmica dos usuários com mão de ferro. mesmo em Instruções Esclarecer as mudanças com os novos termos de serviço não permite que as queixas sejam contestadas. Nós convidamos você a blogar as notícias, para baixar o relatório da sua conta antes de 15 de maio, instruções para excluir a conta são explicadas.

Muitos, que foram obrigados a escolher entre novos termos de uso polêmicos e a possibilidade de usar o aplicativo, puderam fazê-lo. Abandon WA. Afinal, a oferta de plataformas de mensagens instantâneas está mais rica do que nunca. O que vai acontecer? Teremos que esperar um pouco mais de cinco dias para descobrir.