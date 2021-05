Qual é a diferença entre uma unidade de controle de vôo e um terminal de estação base? Absolutamente nada, pelo menos no domínio dos jogos e limitado a jogos de festa. Esta é a lição que você aprenderá hoje com Análise do Fly Together no Nintendo Switch . Além disso, o próprio endereço deve solicitar que você acenda algumas lâmpadas: Você se lembrou dos desenvolvedores do Northplay por acidente? Não muito tempo atrás (foi em 2018) eles lançaram seu “Behavior Together!” , Que é uma bela produção independente em que o jogador é chamado a organizar e administrar uma crescente rede de trens, entre estações e rotas ferroviárias. Com Fly Together, a filosofia permanece a mesma, assim como a diversão que deve envolver amigos e familiares; O transporte está se transformando em aviões, então passamos do céu fácil para o céu aberto.

Jogo de controle de vôo

Em Fly Together, todos nós nos tornamos deuses Dispositivos de controle de vôo Iniciantes, mas a experiência – como sabemos – vem no final de um longo período de formação profissional. Portanto, ninguém vai provar que é particularmente punitivo com você, se você levar os carrinhos nas primeiras horas do jogo para onde eles não querem ir, se você ganhar muito menos do que o esperado, se cair em um avião no montanha mais próxima: isso acontece, e pelo menos em Fly Together ninguém Ele. Do mal.



Voem juntos! E seus aviões estão prontos para tudo

Experiência de jogo (e com ela Jogar) É o mais intuitivo que você possa imaginar. Fly Together exibe na tela alguns pequenos aeroportos coloridos, e alguns aviões de mesma cor: o jogador deve escolher o avião, depois o aeroporto, e certificar-se de que o meio de transporte chega ao seu destino com segurança e solidez; Tudo com um cronômetro na tela que indica o número de segundos restantes até o final do nível. Leitura fácil? Até os trailers de jogos publicados pela Northplay querem convencê-lo disso, e de fato pelo menos para os mundos um, dois ou três.



Viajar juntos! As linhas brancas indicam novos veículos a caminho: Atenção!

Mas então as coisas ficam muito mais complicadas e mais satisfatórias: todos os níveis de voo juntos (e há mais de cem no total) são o resultado do trabalho de artesãos cuidadosos. Nenhum detalhe extraviado, nenhum caminho muito claro, nada dificuldade Coloque lá apenas para fazer os números: Isso é verdade na maior parte do meio da campanha em diante, quando cada erro o impede de alcançar a terceira estrela entre as três que cada nível oferece como recompensa para os jogadores mais habilidosos. Conseqüentemente, a mecânica de Fly Together é fácil de entender e divertida para todos, mas eles também sabem como se mostrar desafiadores e requerem atenção especial para aqueles que querem obter o máximo da produção.