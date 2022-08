Veja como se defender de hackers

Nos últimos anos, houve um boom definitivo de talvez os aplicativos de mensagens instantâneas mais populares do mundo.

Eles não são contados agoraAqueles que usam o WhatsApp em sua vida diária para manter contato com seus amigos, parentes, etc. Funções e opções infinitas Sempre atualizado no aplicativo E está presente em praticamente todos os smartphones, pelo menos em nosso país. Por alguns anos depois disso Tudo está mudando gradualmente Com serviços e atualizações cada vez mais úteis.

Recentemente entãoA fusão entre WhatsApp e Facebook, através do nascimento da empresa Meta, possibilitou uma série de ideias importantes que tornam o aplicativo de mensagens instantâneas uma garantia real de estar sempre em contato com o mundo exterior. Até agora, na verdade Você pode enviar mensagensLigue para seus contatos com chamadas de áudio e vídeo Compartilhe contribuições de áudio e vídeo Encaminhe arquivos de todos os tipos Compartilhe seus contatos Livro de endereços e geolocalização.

Em suma, tudo através de um aplicativo simples e conveniente. Em suma, a verdade dos fatos hoje mais do que nunca nos leva a acreditar que o futuro deste ponto de vista pode ser o mais cor-de-rosa possível. Informações internas atualizadas Na verdade, a empresa fala em uma possível fusão entre os aplicativos controlados pela Meta. WhatsApp, Facebook, Instagram Tudo em um em poucas palavras. Além do desenvolvimento do aplicativo em si, os usuários ainda estão preocupados com a questão da segurança.

Em suma, o risco está relacionado como esperado Por segurança, a possibilidade de interceptar o que passa dentro do mesmo aplicativo de alguma forma sem muito esforço por parte de outras pessoas. A segurança é agora a principal preocupação dos cidadãos, pode-se dizer com razão. Muitas vezes, de fato, esse tipo de aplicativo é convertido Sem o conhecimento do cenário ideal Para configurar golpes reais que são favorecidos precisamente pelo mesmo tipo de contexto.

WhatsApp, o perigo é real agora: é isso que pode acontecer conosco todos os dias

Em suma, hoje em dia A segurança tornou-se uma variável absolutamente essencial para continuar a usar os aplicativos que nos acompanham todos os dias com segurança. Percebemos cada vez maisLeia as notícias e não apenas o quão difícil é manter a calma diante dos enormes riscos enfrentados pelos mesmos usuários todos os dias. Nós conversamos sobre truques e enganos De todos os tipos, claro, mas isso não é tudo, infelizmente. Várias funções que foram habilitadas recentemente correm o risco de encontrá-las em Situações absolutamente desagradáveis.

Capacidade de vincular sua conta a quatro dispositivos diferentes simultaneamente, mas usar apenas um smartphone pode criar problemas que não são irrelevantes a longo prazo. Vamos considerar, por exemplo, a possibilidade de entrar em contato com o WhatsApp através do seu computador. A presença concreta de suas conversas é exibida ali, por assim dizer, à disposição de quem pode se aproximar da nossa computador pessoal.

risco desnecessário de Ser. Se considerarmos que dessa forma você terá acesso gratuito ao que seria considerado chats privados em qualquer caso. Neste puto entendemos se Alguém acessou nosso aplicativo Direto do computador, talvez Nós não saímosDeve ser muito fácil. Basta ir e ver o último acesso nas configurações do aplicativo no seu PC. para ter a certeza Resumindo, esse alguém não tem “contatos” com nosso aplicativo.

para evitar isso Você pode seguir o que todos os especialistas do setor recomendaram para autenticação em duas etapas. O nível de segurança neste caso aumentará significativamente. passo necessário Para ativar este procedimento de segurança é o seguinte: -> Conta -> Verificação em 2 etapas -> Ativação. Complete tudo digitando seu e-mail pessoal e salve. Com este processo será assim Você pode entrar em nossa conta Livremente mesmo a partir do computador. É melhor tomar precauções sempre e de qualquer maneira.