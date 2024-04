Os videojogos vendidos por 80 euros “serão extintos como os dodós”, segundo o CEO da Saber Interactive

De acordo com Matthew Karsh, CEO da Sabre Interactive, isso é Os videojogos são vendidos por 70 dólares (80 euros nas nossas costas) Eles desaparecerão do mercado no futuro, ou melhor, “Eles vão acabar como o dodô.” (Extinct Bird, Editor), para abrir espaço para os produtos que os desenvolvedores tentarão fazer Mantenha os custos de desenvolvimento baixosReduzindo assim também o preço final para o usuário.

Numa entrevista ao IGN, Karsh explicou que a Sabre Interactive, que recentemente se separou do Embracer Group, está numa posição rara no mercado, a meio caminho entre o desenvolvimento independente de baixo orçamento e o que ele descreveu como… “mercado médio”, ou seja, produtos com custos distantes do Triple A e vendidos com preço menor. O presidente da empresa citou Helldivers 2 como um exemplo perfeito de um título “mid-market” (é vendido por 39,99 euros, editor) que tem um desempenho “bem, muito bom”.

“Acho que à medida que o custo de fabricação de brinquedos aumenta, os brinquedos de US$ 70 irão para o dodô”, disse Karsh. “Simplesmente não acho que seja sustentável…Você se lembra do hype do Cyberpunk, que eu acho que teve um desempenho razoavelmente bom, mas quando as expectativas são tão altas e tanto dinheiro é investido em um jogo, é um risco enorme para a empresa. O que acontecerá se você falhar?

“Acho que o mercado caminhará para um desenvolvimento que não será necessariamente de menor qualidade, mas será mais focado Procurando maneiras de cortar custos“.