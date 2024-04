Final Fantasy 16: The Rising Tide, novas imagens publicadas pela Square Enix

A Square Enix lançou alguns deles novas imagens para Final Fantasy 16: Maré Crescenteo novo expansão Desde um RPG que acrescenta uma nova parte da história ao novo capítulo da série, em que vemos aqui alguns cenários.

A história adicionada com The Rising Tide acontece perto do final da história principal, quando Clive e seus aliados são enviados para… MysídiaÉ uma área nova que parece não ter sido afetada pela peste, ao contrário de todas as outras áreas.

Isso introduz algumas propriedades bastante estranhas nesta configuração.

Mysidia é na verdade muito ensolarada, com uma vegetação exuberante que caracteriza o ambiente rural desta região, escondida nas regiões norte do vento.