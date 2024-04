Polestar 4, vimos de perto

Não há 2 sem 3 – o Estrela Polar 4 É o terceiro carro vendido na Itália pela marca sueca de carros elétricos pertencente à gigante chinesa Geely. Curto (154cm de comprimento, não o suficiente para um carro Seu comprimento é 484 cm(Amplo e simplificado em termos de dimensões e preços)aqui Saiba mais) Está a meio caminho entre o sedã Polestar 2 e o grande SUV Polestar 3.

Semelhante a um cupê, sem janela traseira – a vista Estrela Polar 4 Piscadelas para o cupê: a frente (onde se destacam os LEDs pontiagudos que se “dividem” para formar uma espécie de “Y” invertido) é baixa, o teto é arqueado e a cauda curta e pontiaguda termina em um “Y” invertido. Uma sugestão de spoiler, enfatizada por uma fina faixa de luz que percorre toda a largura. Mas o aspecto mais original éAusência de janela traseira: O que parece um retrovisor tradicional é, na verdade, uma tela que exibe imagens captadas pela câmera traseira em alta resolução (montada no teto e não no para-choque, para evitar danos em caso de “retoques” em estacionamentos).

Simplicidade no poder – se Estilo “limpo”. A carroceria do carro também foi encontrada no interior. Em largura Compartimento do passageiro de Estrela Polar 4, muito luminoso graças ao teto de vidro que se estende além dos confortáveis ​​​​bancos traseiros, e os interruptores e botões desaparecem quase completamente. O painel de instrumentos (dividido em dois níveis, o inferior dos quais se conecta perfeitamente aos painéis das portas) é responsivo uma tela Tela touchscreen de 15,4 polegadas do sistema multimídia, que conta com sistema operacional Android e a maioria das funções integradas são atualizáveis ​​“over the air”. totalmente digital, Painel Tem diâmetro de 10,2 polegadas e está integrado a um head-up display que exibe informações importantes relacionadas ao carro, sinalização de trânsito e instruções do navegador no para-brisa.

Promovendo a segurançaA – É dada muita atenção à segurança: Estrela Polar 4 Possui 9 airbags e está equipado com dezenas de câmeras e diversos sensores circundantes que gerenciam ao máximo Sistemas de assistência avançados Condução, desde o controlo de cruzeiro adaptativo com sistema de manutenção de faixa (que permite ao automóvel circular sozinho na autoestrada, mantendo sempre as mãos no volante), à ​​monitorização de ângulo morto com correção ativa da direção, à travagem automática de emergência com reconhecimento de peões e ciclistas .

Dois motores, duas almas – Quanto ao escopo, Estrela Polar 4 É oferecido em duas versões: longo prazomovido por um único motor de 272 cv conectado às rodas traseiras, e sistema de tração integral de longo alcance, que com uma unidade de corrente para cada eixo pode contar com potência combinada de 544 cv e tração 4×4. um Bateria de 102kWh Em corrente contínua, sim recarrega Com força máxima 200 kW E promete umindependência para 610 km Para a versão “básica” e 580 km Para os mais fortes. Este último agrega muito em termos de desempenho sem custar muito e pode ser equipado com Pacote de desempenho (€4.500), que inclui afinação desportiva e um sistema de travagem Brembo mais potente. O Polestar 4 já pode ser encomendado em Itália com preços a partir de 66.750€ e as entregas estão previstas para agosto.

