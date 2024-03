Princesa Peach: Showtime!, crítica

Seria razoável esperar que o jogo Super Mario da Nintendo acompanhasse a sua estreia (ou melhor, o seu regresso…) aos cinemas: a empresa japonesa optou por antologias de publicações, inéditas e inéditas, que homenageavam os vários lançamentos. Personagens do filme. E se há uma protagonista que se destaca mais que as outras no anime Illumination, pelo menos em comparação com os equilíbrios habituais da série, é a Princesa do Reino do Cogumelo (perdoem-nos pela masculinidade excessiva): este jogo marca-a retornar como heroína de videogame depois de quase vinte anos. Vamos descobrir como foi Nossa análise de Princesa Peach: Showtime!. Desenvolvido por Sentimento bom E é dirigido por Etsunobu Ebisu, um veterano da indústria, além de fundador e presidente da empresa, que não ocupa esse cargo (queremos dizer o de diretor) desde os tempos de Mystical Ninja Starring Goemon para o Nintendo 64. No O passado Good-Feel está ocupado com Wario, Kirby e, acima de tudo, com a aparição de Yoshi Recentemente (incluindo Yoshi’s Crafted World, também no Switch). Em comparação com as primeiras imagens reveladas no ano passado, a aparência da princesa foi modificada, tanto na arte como nas expressões faciais, de forma a torná-la mais credível e obstinada, sem provocar alterações excessivas na personagem, fiel à identidade mostrado no filme Super Mario Bros. A intenção de caracterizar ainda mais Peach é clara, mas se a Nintendo é Nintendo há tantos anos, há razões muito específicas, talvez a mais importante das quais é que raramente criam um título sem uma identidade de jogo precisa: Princess Peach: Showtime! Então não sóJogo de princesa“, mas é uma criação única no panorama interno da empresa. Não é uma aventura, nem um jogo de plataformas, nem mesmo um título multijogador: é uma amostra de diferentes géneros, com Peach – e as suas muitas transformações – a funcionar como condensador.

Enredo e estrutura do jogo O Shining Theatre está hospedando Princess Peach's Adventure: Showtime! lá Trama Princesa Peach: Hora do show! Como costuma acontecer nos jogos da Nintendo, é bem simples: Princesa Peach vai ao Shining Theatre para curtir o espetáculo, quando toda a estrutura é invadida e tragicamente alterada pelo malvado Gooseberry e seus subordinados da Company of the Must(!). Com a ajuda da estrela esvoaçante e de seus poderes, a princesa é a única que tenta resistir ao destino sombrio que aguarda o palco. Independentemente do contexto, a intenção dos desenvolvedores de criar um mundo novo, original e paralelo ao do Mushroom Kingdom é admirável: não existem inimigos clássicos do Super Mario, e até a presença de Toads é reduzida ao mínimo. Se a profissão é louvável, a criação de novas imagens o é um pouco menos: além da Princesa e da Groselha, com exceção de alguns chefes, os habitantes do palco (em termos de carisma e diferenciação lembram-nos o Palmensianos de Super Mario Sunshine) e os inimigos são em grande parte desconhecidos. READ Jogos Android direto do Google Play em 2022 - Nerd4.life o Teatro brilhante, que se desenvolve ao longo de vários pisos, equivale – simplificado ao básico – ao castelo da princesa em Super Mario 64: serve de estrutura de ligação às várias fases. Estes últimos podem ser atendidos em qualquer ordem dentro do mesmo andar, que geralmente abriga quatro deles. Fiel ao tema do jogo, cada cenário oferece uma visão diferente e uma mutação diferente da Princesa Peach, o equivalente a um gostinho de um certo tipo de videogame. Princesa Peach: Showtime!: A transformação do ladrão é uma das melhores transformações Sem fornecer uma visão geral muito detalhada, Alguns exemplos práticos de transformações: A espadachim Peach é a heroína de um jogo de ação e luta. Super heroína Peachy em um jogo de luta de rolagem com fases de tiro. O show Ninja é de estilo furtivo, o show Detective lembra uma aventura gráfica simplificada e Peach Pastry Chef oferece uma versão mais avançada (e contextual) do minijogo Mario Party em que você tem que desenhar uma linha com um marcador. Peach Thief é o protagonista de um jogo de plataformas com quebra-cabeças, Peach Siren em um jogo de quebra-cabeças com tema musical, uma cowgirl em um jogo de plataformas com corridas de robôs, uma patinadora em um jogo de ritmo e Kung Fu em algo intermediário entre um jogo de luta e jogos rápidos. eventos de tempo. Diversidade temática, basicamente, não falta.

Controles e design de jogo Princesa Peach: Showtime!: Stella, assistente de Peach Deve ficar claro que, exceto nos raros momentos em que os botões de ombro são usados ​​para fazer Peach posar sob as luzes, ativando assim objetos e passagens escondidas, o jogo depende do uso de… Apenas duas chaves: Um é usado para pular e o outro para trabalhar. Não há alterações no ritmo da ação, além das desejadas pelos desenvolvedores: o progresso da princesa é fixo, enquanto a intensidade do salto pode ser ajustada. O botão de ação muda suas funções com base na transformação de Peach: em sua roupa elemental, ele aciona os poderes de Stella, úteis para diversos propósitos (acordar um residente do palco, atordoar um inimigo, ativar um interruptor). Já está claro no sistema de controle quanto custa Princess Peach: Showtime! Preste atenção à simplicidade, para que qualquer pessoa possa jogar. READ Da GameStop um novo reabastecimento novamente esta semana. Todos os detalhes Cada transformação feita pela princesa Três cenários sincero. No início de cada tema, a heroína inicia a representação com a sua roupa tradicional até que, depois de ultrapassar alguns obstáculos e aprender o contexto narrativo do momento, consegue a transformação que caracteriza o teatro. Neste ponto o jogador se familiariza com as novas habilidades, as formas de interagir com os inimigos e os obstáculos do cenário: são níveis que duram de dez a vinte minutos, que, além dos gostos pessoais e da qualidade um pouco diferente (alguns deles são transformações, como Spadaccina e Ladra, gostamos mais delas), faz muito bem o seu trabalho. Princesa Peach: Showtime!: Peach como super-herói Agora é preciso fazer uma pequena digressão: costuma-se dizer que os jogos da Nintendo são para crianças. E isso quase sempre é verdade: eles “também” Para crianças; Princesa Peach: Hora do show! Em vez disso, ainda mais do que Kirby ou Yoshi, é apenas para eles e para iniciantes em geral. O nível de desafio sugerido é realmente insignificante, e se você for derrotado com muita frequência durante uma fase, é possível “comprar” a superação sacrificando itens coletados até aquele ponto. Tudo isso é compreensível e justificado com base no objetivo do negócio. Mas o que é menos compreensível e justificável é a configuração geral dos cenários “de duas e três vias” para cada transformação: se o primeiro oferece os vários contextos interactivos e narrativos propostos, esperaríamos do segundo uma análise aprofundada, ou, em qualquer caso, uma forma diferente da mecânica já conhecida. mas não. Os cenários “número dois” de cada traje costumam ser uma continuação simples e direta das etapas que os precederam, sem modificações ou introduções significativas. A terceira fase, que é a fase final e representa uma espécie de “confronto”, é mais curta que a segunda, e muitas vezes mais exigente, mas mesmo neste caso há arrependimento. Pouca diferença Das ideias: Nessas fases, Peach salva personagens chamados Splendì (o chef Splendì na fase de confeiteiro, por exemplo), e o jogo sugere cooperar com cada um deles no desafio final, mas é uma colaboração cenográfica e narrativa, quando poderia ter sido explorado de maneiras mais diretas. A qualidade das etapas individuais é boa, então sejamos claros: esperávamos apenas um desenvolvimento interno maior, que foi muito tímido. Porém, as diferentes batalhas com Gooseberry e os chefes no final de cada fase nos satisfizeram: não podemos falar sobre elas em detalhes, mas é exatamente isso que esperávamos do resto do jogo… algo simples, mas também constantemente diversificado e criativo.

Longevidade, aparência e música Princess Peach: Showtime!: A animação do herói é bem feita Princess Peach: Showtime!, como mencionado anteriormente, é relativamente curto e Permissivo: Demora menos de dez horas para terminar (talvez até para iniciantes), enquanto encontrar todos os objetos escondidos leva (pelo menos) o dobro do tempo. O problema de cruzar novamente as etapas reside na impossibilidade de pular diálogos. Princesa Peach: Hora do show! É muito cenográfico, dirigido e dialógico: se é a primeira vez que você encontra um cenário todo prático, é muito menos importante ouvi-lo novamente. READ A nova newsletter lança descontos fixos A nível gráfico, não há muito o que criticar. O jogo é habilmente animado, em particular Princesa Peach, que é… absolutamente incrível. Permite liberdades de direção e tempo, às vezes beirando a paródia (divertida), raramente vista em um jogo da Nintendo. Nos modos bokeh, as tomadas variam de cenário para cenário, e mesmo dentro delas há zooms e ângulos para dar a tudo um toque cinematográfico: é um excelente trabalho, sendo a única limitação séria a natureza técnica, já que a taxa de quadros (de exibição na TV) está longe de ser estável. Até as composições musicais, que podem ser ouvidas no menu, são agradáveis ​​​​e (sobretudo) inteligentemente variadas, pois são adequadas aos diversos contextos propostos. Os inúmeros trajes secundários que podem ser adquiridos para Peach e Stella são mais uma confirmação de quanto cuidado foi dado à aparência do jogo.

Conclusões Versão testada Interruptor Nintendo

Entrega digital

Nintendo eShop

Princesa Peach: Hora do show! É uma coleção de iniciantes, cada um oferecendo um tipo diferente de videogame (plataforma, aventura gráfica, jogo de luta com rolagem…), tendo a princesa como denominador comum. Os diferentes sabores são sem dúvida deliciosos, mas mesmo aceitando a baixíssima dificuldade, o segundo e terceiro pratos das diferentes transformações de pêssego não nos satisfizeram muito. Esperávamos combinações criativas após os aperitivos, variações de um tema ou mesmo um primeiro prato que se segue à degustação, mas em vez disso tivemos uma repetição do mesmo prato. É realmente uma pena, porque o jogo, apesar da taxa de quadros incerta, é bem cuidado em sua apresentação, tanto visual quanto sonora, e é corajoso em querer sugerir um contexto narrativo, como o teatral, completamente alheio para o Reino dos Cogumelos. Recomendamos apenas para o público ideal a que se destina, ou seja, crianças e usuários iniciantes.