Como obter o Pixel 6 Google Camera no seu smartphone

A partir de muitos anos Agora, no mundo do Android, há sempre a possibilidade de usar câmera do google Mesmo em dispositivos que não são pixelados, graças às muitas portas que fiz diferentes Desenvolvedores de terceiros.

Há toda essa disseminação porque a Google Camera apresenta de forma objetiva Melhor experiência Em termos de desempenho fotográfico, especialmente graças à algoritmos de processamento Foi desenvolvido pelo Google.

Nas últimas horas, um nova atualização É uma das portas mais populares e difundidas da Câmera do Google. Isso é baseado na versão mais recente do aplicativo oficial da Câmera do Google correspondente à versão 8.5.300 Já me foi emitido píxeis do Google. Entre as novidades, encontramos as últimas atualizações da interface gráfica e muitas correções de bugs.

lá Compatibilidade No entanto, é desbloqueado para todos os modelos Android. Você pode verificar seguindo estes passos:

Verifique o suporte da API câmera 2 com Este aplicativo Eu instalei Serviços do Google Play. Na ausência destes, você pode usar Micro G ou Provedor de serviço Gcam

para mim Lista completa de todos os dispositivos compatíveis Com o Google Camera Transfer, você pode consultar site oficial destinado ao transporte. Encontre o link diretamente abaixo.