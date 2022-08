Promo de jogo competitivo anuncia várias novidades – Nerd4.life

Game Freak e Nintendo lançaram um novo hoje trator por pokémon vermelho e violetaO novo capítulo que chega ao Nintendo Switch focou principalmente nas novidades planejadas para jogo competitivo.

Vamos ver entre as novas criaturas apresentadas no vídeo ciclazar, um Pokémon do tipo Dragão/Normal, é capaz de usar o novo movimento Tail Cutter que cria uma cópia e envia outro Pokémon para o campo de batalha. Na mesma luta, vemos Azumarill usando o novo gadget Carbon Leaf, que é capaz de copiar aumentos nas estatísticas do oponente.

Outro novo elemento visível no trailer é a Teracrystalization, que é capaz de mudar o tipo de Pokémon e as características deste, de fato alterando drasticamente as cartas na mesa durante o combate e introduzindo um elemento um tanto imprevisível na luta.

Entre as novidades, o novo também aparece uma ferramenta “Dados penetrantes”, capazes de acertar vários acertos com movimentos multiponto. Associado ao cristal Teracristalização, surge também o novo movimento Teracoppio, que muda de tipo quando o usuário está sob a influência da Teracristalização.

Todas essas inovações mostram uma certa evolução aplicada pela Game Freak ao sistema de combate apresentado em Pokémon Scarlet e Violet, o que deve tornar o novo capítulo algo novo dentro do quebra-cabeça da série, esperando para ver como essas inovações se refletem efetivamente na jogabilidade . .

Enquanto isso, a Copa do Mundo Pokémon de 2022 foi realizada neste fim de semana.