Le Cagole de Balenciaga, a bolsa de verão para meninas … “Dizzy”

Eu era Kylie Jenner O primeiro a ser exibido, antes mesmo do lançamento oficial online e nas lojas, foi marcante cajol A partir de Balenciaga. É claro que o empresário escolheu o modelo mais luxuoso (5500 euros), o modelo cravejado de strass, na cor rosa brilhante. Desde então, além de inúmeros estrangeiros, muitas celebridades também o seguiram de nossa casa, nas mais diversas cores e materiais. Afinal, foi um sucesso tão declarado que esta bolsa estava destinada a se tornar o acessório mais procurado do verão 2022.

Revisitando o It-bag

Segundo o dicionário francês, “cagole” é um termo usado para se referir a uma “jovem extrovertida, um pouco chata e vulgar”. Deve ser aquela garota que ele tinha em mente Demna Jivasalia Quando eu projetei esta bolsa. Um modelo não deixa de ser uma reinterpretação da iconografia Motocicleta Low Dix (Mas todos a chamavam cidade) A partir de Balenciaga. Foi projetado em 2001 pelo então designer da casa Nicolas GhesquiereFoi amado por amantes da moda em todo o mundo. A edição 2022 tem formato crescente ou croissant, pode ser carregada na mão ou no ombro e conta com um pequeno espelho em formato de coração para que você possa se checar a qualquer momento.

Entre strass e cores

depois, depois Kylie Jennera primeira pessoa importante local a comprar uma bolsa cajol Eu era Taylor Mega (Nós conversamos sobre isso por aqui), que queria ser o mesmo empresário americano. Mesma customização de cristais mas em prata para Chiara Ferragni, que ela já usou em várias ocasiões sociais. também Georgina Rodríguez E a Wanda Nara Eles escolheram brilhar com o modelo reluzente. Outras estrelas preferem brincar com as cores. lilás Paola ToraniEle a chamou de ‘a nova bolsa favorita’. turquesa Mariasol Beaulieue rosa claro Francesca Sofia Novello. E a Julia Salmi? Descubra na galeria.

