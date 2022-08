James Webb, imagens impressionantes de Júpiter capturadas pelo telescópio: nunca detalhadas

o Telescópio James Webb A partir de NASAE a hexágono E a CSA (Agência Espacial Canadense), a maior Agência Espacial Canadense de todos os tempos, continua a fornecer imagens mais claras e surpreendentes do que nos cerca no universo. Desta vez é a sua vez Júpiter: Em 27 de julho, graças aos três filtros infravermelhos da câmera de infravermelho próximo (Nircam), O telescópio web Tire novas fotos Incrivelmente detalhado do planeta gigante, depois retrabalhado com a contribuição de um jovem entusiasta em astronomia, Judy Schmidt. Na “Introdução” é possível ver os autores brilhantes acima dos pólos e neblina alta, enquanto em um campo mais amplo Os anéis de Júpiter e suas duas luas menores podem ser identificadosque se destaca no contexto das galáxias.

“Nós nunca vimos Júpiter assim antes – tudo é tão incrívelUm astrônomo da Universidade da Califórnia comentou Manteiga Emkey Dque liderou observações científicas com Thierry FuchsObservatório de Paris. “Nós realmente não esperávamos que fosse tão bom, francamente. É realmente incomum poder ver detalhes de Júpiter, seus anéis, suas pequenas luas e até mesmo as galáxias em uma imagem.” Segundo Fuchs, trata-se de um arquivo guia para A sensibilidade e versatilidade do NIRCam كاميراque “detecta ondas de luz, gira na atmosfera de Júpiter e ao mesmo tempo captura o sistema de anéis escuros, que é um milhão de vezes mais fraco que o planeta, bem como suas luas Amalteia E a Adrastea, que têm um diâmetro de cerca de 200 e 20 quilômetros, respectivamente. Esta única imagem resume toda a ciência do nosso software de sistema Jovian.

Foto da capa: NASA, ESA e a equipe Jupiter ERS. Processamento de imagem por Ricardo Hueso (UPV/EHU) e Judy Schmidt

