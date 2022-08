Cyberpunk 2077, a primeira expansão será apresentada na Gamescom? CD Projekt RED nega – Nerd4.life

CD Projek RED contém arquivos rejeitar Presença expansão A partir de Filme Cyberpunk 2077 na Gamescom 2022. Em Colônia, Vincenzo Lettera teve a oportunidade de falar diretamente com Alessandro Fileni, Diretor de Relações Públicas do estúdio de desenvolvimento, que afirmou:

“Haverá vários representantes da CD Projek RED na Gamescom, mas desta vez não estamos em Colônia para mostrar nosso videogame.”

É possível que a CD Projekt RED realize outros trabalhos dentro da galeria alemã e ainda possa discutir seu trabalho a portas fechadas com alguns insiders, mas não haverá apresentação pública. Uma pena, porque neste caso as esperanças foram alimentadas por um post oficial do desenvolvedor polonês.

notícias originais

o primeiro expansão A partir de Filme Cyberpunk 2077 Será submetido a Gamescom 2022? Isto é o que sugere um post ligeiramente swiped no astuto do CD Projekt RED, que foi postado três ou quatro dias atrás no perfil oficial do jogo.

“Quer Expansão Cyberpunk?” , a equipe de desenvolvimento polonesa escreveu, ou seja, “Quando o Cyberpunk 2077 é expandido?” Na Alemanha. Uma referência óbvia, com certeza, quando faltam apenas algumas horas para a feira de Colônia abrir com uma abertura ao vivo todas as noites de Jeff Kelly.

Ambientado em 2023, a primeira (e única, segundo alguns rumores) expansão de Cyberpunk 2077 contará novas histórias ambientadas em Night City, a cidade futurista que é o pano de fundo da campanha do jogo.

Exibição esperada Conteúdo disponível para download Ele também será usado e principalmente para relançar os preços do CD Projekt RED, que perdeu 66% de seu capital desde o lançamento do Cyberpunk 2077, principalmente devido aos problemas encontrados pelos consoles.