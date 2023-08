Towerborne: 7 minutos de jogo da Gamescom 2023 para Xbox exclusivo da Stoic

Torre queimada Voltei para ver a ocasião Jogoscom 2023 com Vídeo de jogo de 7 minutos Permitindo ver mais sobre este título intrigante, exclusivo para Xbox e PC da Stoic Studios.

Anunciado no Xbox Showcase em junho passado, o jogo é um RPG cooperativo desenvolvido pelos criadores de The Banner Saga e apresenta um cenário de fantasia.

Com lançamento previsto para 2024, mas ainda sem data definida, Towerborne será lançado no primeiro dia diretamente no Xbox Game Pass.

O vídeo divulgado por ocasião da Gamescom 2023 mostra algumas etapas do jogo, mostrando o sistema de combate repleto de ação e a dinâmica cooperativa multiplayer típica do respectivo jogo estóico.