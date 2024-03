Taycan Turbo GT: É o Porsche mais potente de todos os tempos

Recordista – ele é chamado Porsche Taycan Turbo GT É o carro mais potente que a Porsche já fez. O sedã elétrico alemão é fabricado em duas versões: o Turbo GT “padrão” e a versão com pacote Weissach, projetada especificamente para uso em pista. Na potência máxima, ambos os carros são capazes de desenvolver (por alguns segundos) Até 1.108 cv. Números impressionantes permitiram ao Taycan Turbo GT Weissach criar Novo recorde Em Laguna Seca (Califórnia), na categoria dedicada ao Electric Car Series, onde completou a volta em 1m27s87. para Nürburgring Em vez disso, o cronômetro parou em 7h07,55 (26 segundos mais rápido que o Taycan Turbo S).

Carbono em abundância – Comparado com o novo Taycan Turbo S Porsche Taycan Turbo GT Pesa 75 kg a menos. Um resultado alcançado graças ao uso extensivo de Fibra de carbono. Este último é utilizado nos pilares, nas capas dos espelhos retrovisores exteriores e nas inserções das saias laterais. Porsche também adicionou um Divisor frontal Com flaps aerodinâmicos projetados especificamente para o Taycan Turbo GT. As rodas de liga leve de 21 polegadas apresentam raios elevados que permitem maior economia de peso e, ao mesmo tempo, garantem uma ventilação eficaz dos freios. A parte de trás do Weissach mais extremo é dominada por chamativos Spoiler fixo (No Turbo GT é menor e mais adaptável) garantindo até 220 kg de downforce.

Interiores de corrida – Cabine de passageiros Porsche Taycan Turbo GT Destaca-se pelo seu estilo racing: o aro do volante desportivo é revestido com um material técnico preto (na Porsche chamam-lhe Race-Tex) e tem marca das 12 horas, enquanto os bancos têm fibra de carbono visível e são bordado com bordados. Logotipo Turbo GT. o Assentos esportivos plus Possui ajuste elétrico de 18 vias e pacote de memória. No modelo Weissach mais extremo, os bancos traseiros foram eliminados para economizar ainda mais peso (cerca de 70 kg a menos que o GT) e no lado do passageiro há um emblema com o logotipo do pacote Weissach.

Desempenho de supercarro – o Porsche Taycan Turbo GT Possui suspensão Porsche Active Ride como padrão Calibração personalizada, para distribuição ideal de cargas nas rodas. Os freios são feitos de carbono-cerâmica, com pinças pintadas em Victory Gold. O Taycan Turbo GT e o Taycan Turbo GT Weissach estão equipados com Inversor de pulso No eixo traseiro de 900 A (600 no Turbo S), ambos desenvolvem uma potência contínua de 789 cv. Com o controle de lançamento ativado, a potência chega a 1.033 cv e no modo Overboost atinge o pico de 1.108 cv por dois segundos. De acordo com a ficha técnica, o Turbo GT leva 2,3 segundos para ir de 0 a 100 km/h (2,2 segundos com o pacote Weissach). No entanto, Visash alcançou um Velocidade Limite máximo: 350 km/h Para 290 GT “padrão”. Por fim, o torque máximo em ambos os modelos chega a 1.340 Nm, e a autonomia declarada de condução autônoma no ciclo misto WLTP chega a 555 km. Na Itália, isso é os preços Do Taycan Turbo GT e Taycan Turbo GT com pacote Weissach a partir de 249.188 euros.