Quer mudar o seu Mac? 5 coisas a considerar antes de comprar

Você está pensando em trocar seu Mac? Então você está no lugar certo: aqui você encontrará um breve guia de compra: aqui estão 5 coisas que você deve considerar antes de prosseguir.

Mudar o Mac É uma decisão mais importante do que você imagina e, portanto, requer um planejamento cuidadoso: você deve avaliar cuidadosamente todos os aspectos com base nas suas necessidades, começando por Várias funções, configurações e aplicativos integrados. Resumindo: Definitivamente não é uma compra a ser tomada de ânimo leve, dado o seu preço de mercado!

Aproveite o tempo para Compare todas as opções disponíveis No mercado, e através de pesquisas cuidadosas e informadas, você estará pronto para seguir em frente. Mas não se preocupe: aqui você encontrará um Guia detalhado O que pode ajudá-lo a ter uma experiência de compra mais fácil, satisfatória e agradável! Vamos descobrir então 5 fatores essenciais a serem considerados se você deseja trocar de Mac:

Procurando um novo Mac: guia de compra

Explore as portas

As portas USB-C, Thunderbolt, HDMI e USB-A podem parecer pequenos slots, mas têm funções distintas:

– USB-Cgeralmente encontrado em Macs mais recentes, gerencia carregamento, transferência de dados e saída de vídeo;

– Raioé uma espécie de atualização USB-C, que garante maior velocidade de transferência de dados, é ideal para monitores de alta resolução e também pode funcionar como porta de carregamento;

– HDMI, Para conectar seu Mac a uma smart TV;

– USB-A, Nada mais é do que a porta USB tradicional encontrada em Macs mais antigos.

Execução e configuração inicial

Depois de ligá-lo, seu Mac orienta você em etapas simples para configurá-lo, que é uma etapa essencial para usá-lo, portanto você terá que definir as seguintes opções:

– escolher Língua;

– posiçãoque ajusta o fuso horário e os formatos regionais;

– comunicação Wi-finecessário para o acesso online e, portanto, para realizar as principais funções de um Mac.

identificação da Apple

Com seu ID Apple, você pode acessar e usar uma série infinita de recursos: desde iCloud Drive para armazenar seus arquivos com segurança até gerenciar compras futuras na App Store; Configurar seu ID Apple ao configurar seu Mac pela primeira vez é mais fácil do que parece, mas é realmente essencial.

Máquina do tempo

Você já ouviu falar dessa ferramenta? É um aliado valioso na prevenção da perda de dados importantes: através do backup automático do sistema, garante a recuperação de arquivos apagados ou perdidos acidentalmente.

Costumização

Personalizar o papel de parede do seu novo Mac, redimensionar o Dock e organizar vários aplicativos integrados são apenas algumas das muitas tarefas que você pode realizar para obter maior eficiência. Não só isso: descubra aplicativos pré-instalados, como Safari, Mail, Mensagens e muito mais.

Brevemente, Antes de trocar de MacRecomenda-se conhecer essas opções e assim dominá-las o máximo possível Recursos básicos: Só então você será capaz de fazer isso Explore todo o potencial do seu novo dispositivoo que torna a experiência ainda mais emocionante!