Efeitos de videochamada do WhatsApp, veja como obtê-los (pianetacellore.it)

Vamos descobrir juntos como personalizar videochamadas no WhatsApp com nossos divertidos efeitos.

Whatsapp É um dos aplicativos de mensagens instantâneas mais utilizados no mundo que oferece um serviço que vai além da simples troca de mensagens de texto, como você certamente sabe. Por outro lado, quando foi lançado em 2009, tornou-se um dos principais aplicativos de comunicação com amigos e familiares e, desde então, sua ascensão não conheceu limites. Hoje, na verdade, usando o aplicativo Meta, você também pode fazer videochamadas com ele Efeitos especiais divertidos. Vamos descobrir juntos como aplicá-lo.

WhatsApp e videochamadas mais personalizadas com efeitos

Ao longo dos anos, o WhatsApp se tornou o aplicativo preferido de milhões de pessoas, que o utilizam para manter contato com amigos e familiares. Em 2014, metade – que também é dona do Facebook e do Instagram – decidiu comprá-lo, melhorá-lo cada vez mais ao longo do tempo e incluir muitas funções adicionais que o tornaram um centro de comunicação de 360 ​​graus.

Entre as diversas funções que o WhatsApp ofereceu ao longo dos anos, estão Chamada de Vídeo, disponível desde 2016 e é um dos recursos mais populares do aplicativo. Na verdade, permite que você se comunique cara a cara Com suas conexões distantes, você se sente mais próximo, apesar da distância.

Porém, as videochamadas podem ser ainda mais personalizadas com um truque muito bacana, que as torna ainda mais divertidas: estamos nos referindo aos efeitos.

Como aplicar efeitos: etapas

A maioria dos usuários pensa que as videochamadas do WhatsApp só podem ser iniciadas em smartphones, mas na realidade o recurso está disponível mesmo se você estiver usando… WhatsApp Web.

Na verdade, a função suporta chats em grupo nos quais podem participar até 32 usuários, e eles podem ser adicionados clicando no botão “+'está localizado na parte inferior da tela.

Um aspecto particularmente divertido das videochamadas do WhatsApp é a capacidade de adicionar efeitos especiais.

Os usuários com um dispositivo Apple rodando iOS podem, de fato, iniciar uma videochamada e abrir Centro de ControlePara determinar Efeitos de vídeo Em seguida, escolha entre as várias opções disponíveis para personalizar o plano de fundo.

Para usuários AndroidNo entanto, o procedimento é diferente: você realmente tem que ir para ConfiguraçõesPara determinar Opções avançadas E então Efeitos para videochamadas.

Você também pode personalizar ainda mais as videochamadas atribuindo um toque específico a elas: Para fazer isso, basta selecionar Notificações pessoaispresente em todos os chats, escolhendo a opção de toque.

Você já conhecia esses truques? Se a resposta for “não”, basta experimentar: desta forma poderá iniciar videochamadas, diferentes das habituais e certamente mais personalizadas.