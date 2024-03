Um eclipse solar total ocorrerá à noite durante o dia, com todos os detalhes sobre onde e quando será visto

Eclipse solar total

Parece que 2024 será um ano inesquecível para os entusiastas da astronomia E todos ficam fascinados pelos segredos do universo. Segunda-feira, 8 de abrilNa verdade, ocorrerá um fenômeno astronômico de excepcional beleza e grande importância científica: Eclipse solar total, apelidado de Grande Eclipse Norte-Americano.

Este evento único proporcionará um espetáculo celestial de tirar o fôlego, que poderá ser visto com força total no percurso que passará América do Norte, do México e dos Estados Unidos ao Canadá.

Um eclipse solar ocorre quando… A lua fica entre a Terra e o sol Ele obscurece este último e sua sombra incide sobre a superfície da Terra. Durante um eclipse solar total, a Lua cobre completamente o Sol, transformando o dia em noite temporária, e permitindo que observadores localizados em áreas específicas do planeta testemunhem este encantador fenômeno. para'Eclipse solar 2024 Ocorrerá em determinada circunstância, onde a Lua estiver no ponto de máxima proximidade com a Terra, apenas um dia após o perigeu. Isto fará com que o diâmetro aparente do A lua está 5,5% maior que o normalIsso permite cobertura total do sol por no máximo 4 minutos e 28,13 segundos em alguns locais. Formação de um eclipse solar total Além da América do Norte, o eclipse será parcialmente visível em áreas remotas como… Svalbarda Na Noruega e em Noroeste da Espanhaproporcionando vistas deslumbrantes e criando condições favoráveis ​​para a observação de objetos celestes como o Cometa 12P/Pons-Brooks.

Recomenda-se observar o eclipse com total segurança Comece a olho nu: Você deve se equipar com as ferramentas certas com filtros aprovados para evitar problemas de visão.