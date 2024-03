Libere espaço no seu telefone: como fazer isso rapidamente

Libere espaço no seu telefone (Pianetaculare.it)

Embora os telefones modernos ofereçam muitos gigabytes de memória, muitos deles ainda precisam liberar espaço: veja como.

Comprar um telefone topo de linha hoje em dia significa ter acesso a ele Fichas técnicas verdadeiramente excepcionais. No entanto, mesmo os telefones de gama média permitem-lhe agora desfrutar de características e funções muito interessantes. Entre os muitos aspectos que os usuários observam antes de comprar um novo smartphone, há definitivamente Capacidade de memória. Agora não podemos mais aceitar dispositivos com pouca RAM e espaço de armazenamento insuficiente.

Libere espaço na memória do seu telefone: as melhores soluções

Na verdade, a utilização de smartphones aumentou significativamente nos últimos anos e, com isso, aumentou a necessidade de ter o máximo de espaço possível. Pense Para muitos aplicativos que já consomem muitos gigabytes de memóriaMas também para fotos, vídeos, documentos e tudo que ocupa a RAM e o armazenamento do telefone.

Felizmente, como dissemos, os dispositivos de nova geração permitem aos usuários aproveitar vários gigabytes, tanto em termos de RAM quanto de memória interna. No entanto, embora o desenvolvimento tecnológico também tenha feito avanços gigantescos neste aspecto, muitos usuários ainda o fazem hoje. Eles ainda são capazes de preencher o espaço disponível.

Então, como você pode manter sempre a memória do seu dispositivo livre? Existem soluções que permitem que você nem sempre tenha memória cheia?

Na verdade sim, existem maneiras que permitem que você faça isso Libere espaço na memória E volte a usar seu telefone regularmente. Obviamente, alguns destes tratamentos exigem gastos mais elevados, enquanto outras soluções são certamente mais baratas.

A maneira mais cara de evitar que a memória do telefone fique sempre cheia é Quando você obtém uma placa SSD compatível com todos os modelos (Obviamente com entrada USB-C, no caso do iPhone de 15 anos atrás, é necessário ter um adaptador). O usuário pode conectar o cartão SSD diretamente ao telefone e acessá-lo por meio do aplicativo Arquivos.

Outras soluções para resolver o problema: do cartão SD aos serviços em nuvem

Para fazer upload de fotos para um cartão SSD, basta selecionar todas elas na galeria, clicar na seta na parte inferior e salvá-las em um arquivo. O ideal é escolher um modelo com Capa de borracha (como Samsung), para que você não fique exposto a riscos em caso de impactos.

A segunda solução é uma Cartão de memória Com seu adaptador. Esta é a memória externa clássica: quanto mais gigabytes você precisar, maior será o preço. O acesso é sempre garantido através do aplicativo Arquivos.

O terceiro tratamento para liberar espaço de memória consiste em: Assinatura paga para serviços em nuvem: Google Drive, por exemplo, mas também Dropbox, iCloud e outras plataformas onde você pode armazenar fotos, vídeos, documentos e arquivos diversos. Obviamente essa é a solução mais fácil e rápida, mas é preciso pagar a assinatura todo mês: com memória externa basta um investimento.