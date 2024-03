PS5 Pro, jogos certificados devem rodar em resolução 4K e 60fps devido a rumores

o Jogos suportados para PS5 Pro Eles teriam que pelo menos se converter para Aprimorado para 4K e 60fpsAlém de fornecer ou melhorar o suporte ao ray tracing, segundo o conhecido vazador Tom Henderson.

Esses dados contradizem as considerações da Digital Foundry em relação ao GTA 6, que segundo o jornal dificilmente rodará no PS5 Pro a 60 fps. Claro, a menos que sessenta quadros do modelo atual também estejam planejados PlayStation 5.

Porém, fica claro que a Sony tentará esclarecer quais títulos serão otimizados para o novo console e o poster. O PS5 Pro é otimizado Servirá justamente para esse propósito, indicando aos usuários que podem esperar determinadas características: