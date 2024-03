Kia K4: um sedã clássico, mas não comum

Sedã familiar – Os sedãs não morreram: eles saíram danificados em comparação aos SUVs e crossovers, que hoje monopolizam o gosto dos consumidores em todo o mundo, mas ainda têm seus fãs. Especialmente nos mercados asiáticos e nos Estados Unidos, onde Kia Apresente o novo K4 Para substituir o Forte, o Ceed de quatro portas. Precisamente por esta razão, um novo operador também pode ser importante para o mercado europeu (aqui Para saber mais.

Uma posição vertical – o Kia K4 E Seu comprimento é 470 cm Adota a linguagem da marca “Opposites United”, que se caracteriza por superfícies lineares e formas geométricas com bordas pronunciadas. Quando vistos de lado, destacam-se os potentes para-lamas dianteiro e traseiro, deixando as partes inferiores na sombra, enquanto na frente encontramos finas luzes LED que se estendem horizontal e verticalmente ao longo de quase todo o para-choque dianteiro. Mas o elemento mais especial do Kia K4 é Fixado nas costasque não segue o clássico formato arqueado da cobertura, mas possui Corte vertical O que o torna original. Os modelos GT-Line apresentam rodas de 18 polegadas, detalhes em preto brilhante e suspensão traseira multi-link.

Dois motores – o Kia K4 Está disponível com dois motores a gasolina, ambos combinados com tração dianteira. Fornece uma base 2.0 Inspire com 147 cv, acoplada a uma transmissão continuamente variável chamada Transmissão Variável Inteligente. Para quem quer mais inimigo, existe 1.6 turbosempre a gasolina, com 190 cv Está associado a uma transmissão automática de 8 velocidades.

Auxiliares de assistência ao motorista – Cabine de passageiros Kia K4 Vemos a presença de uma clássica alavanca de câmbio no túnel central, e acima dela encontramos os botões físicos de controle do clima. Todo o texto é controlado através da tela do sistema multimídia, localizada ao lado do display de instrumentos. Muitos sistemas de assistência à condução estão disponíveis Kia K4 Que conta com Assistente Inteligente de Limite de Velocidade, Assistente de Manutenção de Faixa e Controle de Cruzeiro Inteligente com Stop & Go, e no centro da tecnologia de assistência do K4 está o sistema Forward Collision Prevention, projetado para ajudar a detectar e prevenir colisões em determinadas condições, e detectar veículos, pedestres e ciclistas.Na frente do carro durante a condução, bem como veículos que se aproximam ao virar à esquerda no cruzamento.