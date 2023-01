O núcleo da Terra pode ter invertido sua rotação

Pesquisadores da teoria da Universidade de Pequim depois de analisar a propagação de ondas sísmicas de terremotos nas últimas décadas

É uma teoria relacionada a um dos maiores mistérios do nosso planeta e, por isso mesmo, fascina e causa discussão na comunidade científica. Um estudo publicado na revista Ciências Naturais da Terra por pesquisadores deUniversidade de PequimYi Yang e Song Xiadong contam como O núcleo da Terra pode ter parado de girar recentemente. Parte do nosso planeta ainda é muito misteriosa, inspirando romances e filmes de ficção científica. No entanto, ao contrário dos cenários ficcionais mais catastróficos, este fenómeno – nomeadamente, a suspensão da rotação do núcleo da Terra – Não terá efeito sobre a vida na superfície. O aspecto mais fascinante da pesquisa é a possível explicação de como ela funciona. núcleo interno como «planeta dentro de um planetaEntão, obviamente, a maneira como você se move é muito importante”, explicou Al O jornal New York Times Canção Xiao Dongautor do estudo.

planeta dentro de um planeta «O núcleo da Terra é uma coisa distanteÉ impossível acessá-lo e, por isso, as hipóteses sobre seu funcionamento estão florescendo como cogumelos ”, explicou. Massimo Chiappini Na Ansa, diretor do Departamento de Meio Ambiente do Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia. O núcleo interno da Terra deve consistir de um Uma esfera cercada por um núcleo externo líquido. É composto por um Ligas de ferro e níquelSeu raio é de 1220 quilômetros. para ele temperatura Vai ser semelhantes aos da superfície do sol. muito alto. Mas a forte pressão impede que os minerais derretam completamente e sejam preservados A polpa está em estado sólido. Sua descoberta remonta a 1936obrigado estudos A sismóloga dinamarquesa Inge Lehmann. O núcleo não está ligado ao manto sólido da Terra justamente por estar rodeado por uma parte mais líquida: daí a teoria de que Ele gira a uma velocidade ligeiramente diferente da velocidade do planeta E pode acelerar ou desacelerar. Deve girar afetam o magnetismo da Terra. Foi apenas o Dr. Xiaodong Song, em meados da década de 1990, que foi um dos primeiros a propor essa teoria.









































































































READ Elden Ring é o 2022 mais concluído e mais atrasado de HowLongToBeat - Nerd4.life

Porque o núcleo da Terra é difícil de estudar Parece paradoxal, mas acontece que estudar o núcleo do nosso planeta é muito mais difícil do que observar o que existe no espaço, a anos-luz de nós. Isto é porque Pressão extrema e altas temperaturas tornam quase impossível o uso de instrumentos de medição. “Temos muito pouca certeza sobre como é o interior da Terra e a melhor ferramenta que temos à nossa disposição Estudo de ondas sísmicas que se espalharam por ela», acrescenta Chiappini.

Teoria da Universidade de Pequim Voltando à pesquisa da Universidade de Pequim, começamos daqui comparação Entre o propagação de ondas sísmicas Resultante de alguns terremotos violentos na década de 1960 e outros na década de 1990. Segundo os pesquisadores, a análise mostra que a rotação do núcleo da Terra mudou ao longo das décadas, e eles esperam que isso aconteça Parou completamente entre 2009 e 2011. E acrescentam que este volume de negócios pode ir para Ciclos de cerca de 70 anos. A partir de levantamentos de terremotos nas últimas décadas, os pesquisadores argumentaram que, no início dos anos 1970, o núcleo da Terra girava na mesma velocidade que o planeta. Onde rotação no leste Aumentou até ultrapassar a velocidade de rotação da Terra. Em seguida, desacelere até parar. Agora poderia iniciar um novo ciclo, com sentido de rotação invertido, em direção ao oeste. A expectativa é que haja uma aceleração e depois uma nova desaceleração, com Próxima parada por volta de 2040.