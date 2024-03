A nova barra de navegação do WhatsApp para Android é oficial

“Mais perto do seu polegar e mais visível”. Este é o resumo no WhatsApp Nova barra de navegação Fornecido pela plataforma no aplicativo estável para Android e, portanto, não apenas para desenvolvedores, mas para qualquer usuário que utilize o serviço. Desta forma, o serviço Meta reduz a distância entre a versão Android do aplicativo e a versão iOS, que já há algum tempo possui a barra de navegação idêntica na parte inferior.

Porém, ainda há uma pequena diferença: no iOS são 5 botões, no Android há um botão a menos onde as configurações do WhatsApp são novamente acessadas através dos três pontos verticais no canto superior direito da interface. De resto, agora, os dois aplicativos podem ser acessados ​​​​da mesma forma, via i 4 botões na parte inferior da tela O que permite visualizar:

conversação

Atualizações

Comunidade

Chamadas.

o Todos os recursos 'principais' do WhatsApp estão reunidos abaixoestá ao seu alcance e mais visível do que antes, diz WhatsApp em postagem datada “Ferramentas de navegação” Que antes ficava no topo, em uma área que talvez fosse impraticável de acessar em aparelhos com telas maiores.