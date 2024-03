Aston Martin Vantage, viva e faça você dizer 'legal'

Primeira aparição na Itália – Encontrar um carro que te deixe sem palavras hoje não é um dado adquirido nem no mundo dourado e rarefeito dos carros de luxo, mas em Gaydon, com o novo Aston Martin VantagemCertamente souberam fazer pulsar os fios dos sentimentos com gosto e sentido de harmonia. Tivemos uma clara impressão disso quando navegamos pelas primeiras imagens oficiais do carro em fevereiro passado, e a confirmação chegou ontem a Milão, sob as suaves luzes verdes do antigo galpão das antigas oficinas de aviação Caproni, um palco evocativo. Italiano “primeiro”. O 'pequeno' carro de corrida de casa, do outro lado do canal.

Agora é mais elegante – Foi lançado em 2019 e acaba de ser atualizadoAston Martin Vantagem Agora pisca para sua irmã mais velha, o DB12, com Antes Talvez menos “ousado”, mas certamente mais elegante do que antes, graças ao retorno da típica grade da empresa que preenche toda a largura do para-choque, em cada lado do qual existem duas entradas de ar para resfriamento dos freios. Fora isso, a carroceria permanece idêntica, com proporções e características clássicas do GranTurismo Cauda Com a faixa de luz muito fina que segue a forma do 'arco' e os quatro silenciadores de escape bem integrados no espaço Alto-falante Aerodinâmica.

Mais sólido e mais forte – Notícias relacionadas importantes motor: o 4.0 biturbo V8 Da derivação Mercedes-AMG Ganhou dois turboalimentadores maiores, árvores de cames com visual mais “rápido” e sistema de refrigeração mais potente. Com estas e outras medidas poder Eu “subi” ao alto 665 cv155 a mais que antes e, segundo a empresa, a generosa injeção de dotes permiteAston Martin Vantagem Para “queimar” 0-100 em 3,5 segundos e atingir 325 km/h. Mas isso não é tudo: os designers também trabalharam na chamada mecânica “fria”, para melhorar a precisão de condução. Rigidez todos prédio O veículo está em zonas de suspensão.

No interior há uma sala de estar de alto nível -Também é inspirado no DB12 Painel, estofados em couro luxuoso e materiais de alta tecnologia com direção descendente em direção aos bancos, tornando o interior luxuoso mais arejado. Mas a inovação mais importante está no interior doAston Martin Vantagem Outra coisa, relacionada com a tecnologia de bordo: o novo sistema multimédia, cujo ecrã de 10,3 polegadas (já não colocado em cima, mas na consola central) é derivado do antigo MBUX Mercedes (parceiro técnico da empresa (que detém 3,4% do seu estoque), mas projetado e desenvolvido “internamente”.Prático e tudo ao seu alcance, ou seja Muitos botões físicos Para gerir os vários serviços a bordo, eles estão bem dispostos em ambos os lados do túnel, que abriga a muito curta alavanca da caixa automática de 8 velocidades e a roda com o botão de partida do motor (girando o anel, no entanto, você pode escolher entre os modos de condução Wet, Sport, Sport Plus e Race).

Uma “joia” para poucos – Em suma, com a atualização da qualAston Martin Vantagem Estava repleto de potência e estilo, fechando a lacuna da 'pirâmide' com o DB12 maior (com o qual também compartilhava alguns componentes mecânicos). Excelentes notícias, com uma (e previsível) desvantagem: o preço O preço de tabela aumentou Mais de 50 mil euros. Mas gaste aprox. 213.000 eurosPara aqueles que têm a sorte de poder comprar um carro como este, não será grande coisa.