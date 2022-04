Activision Blizzard cancela obrigação de vacinação e funcionários organizam nova greve – Nerd4.life

Activision Blizzard Anuncie em um e-mail da empresa com impacto imediato Não é mais necessário vacinar-se contra o Covid-19 Para trabalhar no escritório, convide os funcionários a voltar ao trabalho no local nas próximas semanas. Um grupo de funcionários contrários à decisão da empresa anunciou que organizará uma na segunda-feira, 4 de abril grevequarto em menos de um ano.

O e-mail, enviado pelo CEO, Brian Bulatao, indica que a decisão da Activision Blizzard está em linha com a tomada por outras empresas em solo norte-americano.

O e-mail diz: “Em breve, rescindiremos a exigência de vacinação para todos os funcionários dos EUA”. “Isso significa que os funcionários não precisam mais estar totalmente vacinados contra a Covid-19 para voltar ao escritório. Nas últimas semanas, vimos empresas nos Estados Unidos retirarem a obrigatoriedade da vacinação e acreditamos ser importante cumprir protocolos”.

No e-mail, Bulatao observa que a Activision Blizzard continuará monitorando os riscos do Covid-19 e, apesar da decisão tomada, está pedindo a todos os funcionários que confirmem seu status de vacinação, para intervir a tempo caso os casos voltem a aumentar.

Alguns funcionários desde então criticaram a decisão da empresa Aumenta o nível de riscoespecialmente para os colegas com deficiência e os imunocomprometidos, ou aqueles que convivem com quem os tem.

O Grupo Sindical dos Trabalhadores do Banco Al Ahli do Kuwait fará uma greve na segunda-feira, 4 de abril, e tem os seguintes pedidos para a Activision Blizzard: modificação imediata da decisão de cancelar a obrigação de vacinação; que o trabalho remoto é uma opção permanente não vinculada à pandemia; Que os funcionários tenham a liberdade de escolher trabalhar ou não no escritório, sem qualquer imposição de andares mais altos.