Donkey Kong estará de volta em grande estilo para o conhecido vazador, o que confirma muitos detalhes – Nerd4.life

All’E3 2021, Nintendo Ele revelou vários novos títulos para o mundo e tranquilizou os jogadores sobre o desenvolvimento de jogos, como a sequência de The Legend of Zelda Breath of the Wild. No entanto, algo estava faltando e não estamos falando apenas de Bayonetta 3. Na verdade, o famoso vazador Zippo reconfirmou alguns de seus vazamentos anteriores, explicando que – mesmo que não tenham sido mostrados – burro kong Pronto para voltar.

Na verdade, Zippo explica, por meio de seu blog, que existe um novo jogo Donkey Kong Desenvolvimento Há mais de três anos, e por esse motivo, ele está surpreso com a ausência durante a E3 2021. O vazamento também afirma que várias fontes confirmaram que Donkey Kong está sendo levado muito a sério na Nintendo, que quer torná-lo verdadeiramente um multimídia franquia depois de Mario.



Donkey Kong está pronto para um retorno?

Além do novo jogo Donkey Kong – que segundo as palavras de Zippo deveria ser um título de alto nível e não um projeto secundário – haverá também um campo Produção de Animação. No momento não está claro se é um filme ou uma série. Haverá também muita mercadoria nova e até uma expansão dos parques temáticos. De acordo com Zippo, porém, é apenas uma questão de tempo e muito em breve Donkey Kong será revelado.

Como sempre, lembre-se de que estamos falando sobre isso Boato Não é uma informação oficial. Teremos que esperar que a Nintendo dê notícias sobre isso. Nesse ínterim, destacamos que a Nintendo rejeita a acusação de uso de trabalho forçado nas fábricas de seus produtos.