Demonstração de bomba para Samsung Galaxy S20 FE com Snapdragon 865

Samsung Galaxy S20 Fan Edition (FE) É um dos smartphones mais apreciados e bem-sucedidos de todos os tempos para 2020, tanto entre entusiastas quanto profissionais. Uma combinação de sucesso que a Samsung alcançou combinando sua experiência de software, uma única interface de usuário completa e rica em recursos, o melhor processador do ano passado ou Qualcomm Snapdragon 865. Existem agora dois modelos com este processador: 5G e 4G, que se juntam ao processador Exynos 990.

Samsung Galaxy S20 FE 4G conecta Qualcomm no exterior

O alvo típico para promoção hoje em dia é precisamente a chegada mais recente: Galaxy S20 FE 4G com Qualcomm Snapdragon 865. ProcessadorCom a vantagem de ter suporte de software de longa duração e um processador nada invejável no último Snapdragon 888 que sofre com a desvantagem de atingir temperaturas mais altas.

oponente para dizer isso Não tem uma conexão 5G, Pepino Samsung Este smartphone é realmente ‘castrado’ neste sentido permanece um mistério hoje, mas Ainda uma excelente alternativa Para consumidores que ainda não precisam desse suporte. Quanto ao resto, não falta nada e o hardware é como dois irmãos: 6 GB de RAM, 128 GB de memória interna expansível com MicroSD, tela de 6,5 polegadas com tecnologia Super Amoled com resolução FHD + e 4500 mAh in O relógio é da bateria.

Feita essa introdução, vamos para a apresentação: Samsung Galaxy S20 FE 4G com Qualcomm Snapdragon 865, obrigado pelo Sexta-feira preta Verão da Unieuro, a um preço 399 euros em vez de 669 euros.

Desta forma, o smartphone entra diretamente em competição com todos os modelos de gama média apresentados no primeiro semestre de 2021, que é praticamente o vencedor sob todos os pontos de vista.

➡️ Se você estiver interessado em comprar, você pode ir Em Unieuro.it, na página dedicada do Qualcomm Galaxy S20 FE 4G. A oferta termina em 11 de julho de 2021, enquanto durarem os estoques.

Por algumas horas, o programa também esteve disponível na Amazon, mas foi literalmente encurtado, para que você não perca essas promoções instantâneas, siga-nos em nosso site Canal de telegramas dedicado a ofertas: Price.Tech.

Você também pode estar interessado em: Um desafio entre o Samsung Galaxy S21 e o Galaxy S20 FE 5G, aqui está qual escolher