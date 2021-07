A Microsoft mudou sua cor para a ‘tela azul da morte’ – Nerd4.life

Entre os muitos novos recursos que chegarão com a atualização Windows 11Este é sem dúvida um dos menos influentes. Mas provavelmente será um dos mais perceptíveis. Na verdade, a Microsoft mudou sua cor para “tela azul da morte“… que a partir de agora será uma tela muito elegante.” Nero da morte “.



tela negra da morte

Parece que esta decisão ainda não foi totalmente implementada nas versões prévias que circulam na rede neste momento, mas estará totalmente operacional face à versão final do sistema operativo.

A Microsoft certamente não é uma opção funcional, mas estética: o preto, na verdade, se encaixa melhor com a tela preta inicial e final do sistema operacional. Este é o maior eles mudaram Por esta tela (odiada) por quase 10 anos. Em 2012, na verdade, a cara triste foi introduzida com o Windows 8, enquanto em 2016 chegaram os códigos QR para entender como resolver problemas.

Esta tela é recebida assim que o Windows encontra um arquivo Problema Um sistema intransponível que não permite operar com segurança. É por isso que ele interrompe todos os processos e fornece uma série de informações que devem ser usadas para rastrear erros.

Você sentirá falta do azul elétrico do seu velho BSOD?