Primeiras impressões da gama LG OLED 2022: o que o novo design nos diz

A LG Electronics apresentou esta semana em Itália uma nova gama de TVs para 2022. O evento foi uma oportunidade para ver em primeira mão os novos produtos, que apresentam algumas inovações interessantes, especialmente no que diz respeito aos modelos OLED. Digamos logo para evitar dúvidas que a apresentação não foi o local para testar a qualidade de áudio e vídeo dos novos produtos, características que avaliaremos com as primeiras amostras para testes nas próximas semanas. No entanto, impressionados com o novo design dos produtos, ainda podemos fazer algumas novas considerações.

Pela primeira vez, o design muda drasticamente, especialmente para as novas séries C2 e G2 que abandonam uma das características sempre distintivas das TVs OLED, a espessura do painel ultrafino. A série C2, em particular, tem uma aparência metálica inédita O que aumenta a profundidade em alguns milímetros, em um estilo que faz a ideia do “iPhone 13”.

O novo perfil da série C2, especificamente no novo recorte de 42 polegadas, é um modelo muito interessante do ponto de vista dos jogos.

O interessante é que no modelo de 65 polegadas, em particular, a espessura lateral da moldura diminui em torno da área ativa da frente da TV.

O perfil da série C2 no modelo de 65 polegadas. Observe a espessura lateral muito baixa.

Os mais atentos vão lembrar que no final do ano a LG Display, fornecedora de painéis LG, anunciou uma nova geração de OLEDs, uma das características anunciadas, além do aumento de brilho em 30%, também foi uma diminuição na espessura das bordas. Esta é uma evidência valiosa de que algumas séries de novos LG OLEDs já instalam a versão mais recente do LG Display Panel.. No momento, lembramos que a LG não confirma ou nega diretamente esse aspecto, limitando-se a falar sobre o painel OLED mais avançado para sua linha de TVs OLED Evo, ou seja, TVs com painel de alta eficiência e processador a9 Gen5 AI , as séries C2 e G2 deste ano.

O design da série de exposições, conhecida como G2, também está mudando. No ano passado, a série G1 tinha um perfil inclinado que aumentava gradualmente de espessura à medida que se afastava das bordas, enquanto a nova série G2 segue a mesma linha do novo C2. A borda afiada, combinada com a maior espessura do gabinete, torna o novo G2 mais elegante que a série anterior e se queremos mais próximo do design do primeiro concorrente da fabricante coreana. Mais uma vez, as molduras laterais são menores e reforçam a hipótese de que a série G2 aproveita a última versão do painel OLED da LG. Lembre-se que a série G2 está equipada com tecnologia Intensificador de brilho máx.que oferece até 30% mais brilho que a série B2, graças ao uso de um dissipador de calor emparelhado com o painel OLED.

Um dos novos recursos disponíveis na série G2 é o novo modo “sempre ouvindo” que permite usar a TV como se fosse um alto-falante inteligente e é capaz de ligar a tela brevemente para exibir informações rápidas, como previsão do tempo -demanda. Os preços finais da nova gama LG não foram anunciados e serão anunciados durante o mês de abril nos próximos dias.