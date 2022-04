Jim Ryan promete mais aquisições, ‘Estamos crescendo’ – Nerd4.life

Durante o podcast do PlayStation, o chefe Jim Ryan Ele alegou que a empresa Adquirirá outros estudos de desenvolvimento. Ryan deixou claro Play Station “Cresce por meio de aquisições.”

O anúncio foi feito durante um discurso maior relacionado ao PS Plus. Durante a transmissão, Ryan disse: “Estamos crescendo por meio de aquisições. Adquirimos cinco estúdios de desenvolvimento ao longo de 2021. Estamos em discussões com a Bungie. A. Muito esquema”.

Lembre-se que a Sony já anunciou a aquisição não apenas da Bungie, mas também da Haven Studios, uma equipe de desenvolvimento fundada por Jade Raymond e atualmente trabalhando exclusivamente no PS5, infelizmente não sabemos nada.



PlayStation Studios

A Sony está focada em adquirir equipes que possam. dar apoio e expandir a produção de jogos, com foco em serviços diretos. Ryan afirmou no passado que a PlayStation não apenas deixará de produzir a história AAA e os jogos single-player que a diferenciam, mas também incluirá novos produtos em seu portfólio.

no 2021A Sony comprou a Valkyrie Entertainment, Housemarque, Bluepoint, Firesprite e Nixxes. Além disso, também investiu US$ 200 milhões na Epic Games, criadora do Fortnite e da Unreal Engine, motor de desenvolvimento amplamente utilizado no mercado de games, incluindo o próximo Firesprite, que será uma aventura de terror.