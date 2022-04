343 Industries percebe que a paciência dos jogadores está acabando – Nerd4.life

Gerente de Comunidade Brian Garrard da 343 Industries Ele admitiu, falando no Twitter, que meus jogadores aura infinita Eles têm perdi minha paciência Neste ponto, devido ao ritmo lento, o jogo está progredindo após o lançamento.

Entusiasticamente recebido com sua excelente jogabilidade, especialmente em termos de multiplayer, Halo Infinite imediatamente recebeu críticas por seu sistema de progressão extremamente lento.

Após algumas modificações que melhoraram um pouco a situação, as críticas passaram a devagar Em que não apenas o conteúdo, mas também as informações sobre as próximas notícias chegam e Garrard percebe que a situação é difícil para os usuários e também para os desenvolvedores.

Esta 2ª temporada chegará apenas 6 meses após seu conhecido pré-lançamento de Halo Infinite, mas, enquanto isso, a atualização no meio da temporada trouxe algumas notícias reais, considerando que os mapas e modos de jogo ainda não estão muito em alta. a rotação padrão.

“Certamente há muitos desafios e limitações”, explicou Jarad, “é claro que não estamos felizes por não sermos capazes de atender às expectativas da sociedade, é Uma situação difícil O que leva tempo da equipe. “De qualquer forma, a segunda temporada está chegando e deve trazer algumas novidades importantes, sobre as quais já vimos os primeiros detalhes nas últimas semanas.

“Por enquanto, o foco está em tudo temporada 2 “Teremos mais informações nas próximas semanas”, disse Jarrard, que admitiu honestamente que entende a situação dos jogadores. Só precisamos de algum tempo para reunir as informações e, em seguida, fornecer todos os detalhes que podemos compartilhar o mais rápido possível.”

Em particular, notícias sobre o modo cooperativo e Forge, dois itens que a comunidade Halo aguardava com ansiedade, também estão aguardando.