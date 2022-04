The Last of Us Part 3, o rascunho completo e notícias sobre o multiplayer de TLOU: o rumor

Neil Druckman, da Naughty Dog, revelou há cerca de um ano que começou a escrever um The Last of Us Conspiracy Project Parte 3 e que novas possibilidades narrativas para a franquia sejam exploradas, observando que um novo capítulo da popular série não estava em desenvolvimento.

De acordo com o insider Oops Leaks (que falou no passado, por exemplo, sobre BioShock 4 e PS5 exclusivos para jogos de aberração), Druckmann havia elaborado a terceira parcela de The Last of Us até agora, com a possibilidade de que o jogo esteja pronto para entrar em um estágio mais realista de sua realização. Segundo a fonte, o desenvolvimento pode começar mais cedo do que o esperado, dada a forma como o estúdio da Sony se expandiu nos últimos meses e anos, mas por enquanto a prioridade é outra.

Em particular, a Naughty Dog se concentrará fortemente em terminar o trabalho em Jogo multijogador online The Last of Usque nos planos originais era estrear ao lado de The Last of Us Part 2. De acordo com fontes, o estúdio precisava de mais tempo ao mudar de sua fórmula inicial de battle royale para Uma solução híbrida entre Escape from Tarkov e The Division, enriquecido com modos inspirados nos do primeiro multiplayer online de The Last of Us. O endereço deve ser distribuído em formato . Grátis para jogar Com o lançamento previsto Primeiro no PS5 e depois no PC também.

A fonte acrescenta ao seu post que a Naughty Dog também estará trabalhando em um Novo IP de fantasiaJá em produção ativa, que não contará com a participação de Neil Druckman. O vazador diz que tem mais informações sobre vários estúdios internos da Sony e terá novidades para compartilhar nos próximos dias.

O dúvidas Eles aparecem quando Jason Schreier sugere que o estúdio da Sony também está ocupado Remake de The Last of Us: A software house pode ter todos os recursos necessários para implementar todos esses projetos ao mesmo tempo? Como sempre, seria uma boa ideia levar o que é relatado com cautela enquanto esperamos por futuras atualizações oficiais da Naughty Dog.