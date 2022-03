Como você encontra o PlayStation 5? Quem vende e quanto tempo leva?

Praticamente não há console da Sony em nenhum lugar, mas por quê? E como você passa as férias da Páscoa na companhia dele? Aqui está o que você precisa saber…

PS5 É um dos objetos de tecnologia mais procurados em circulação, graças ao fato de que o PlayStation agora é um ícone de estilo e também de jogos “simples”. O console da Sony tem sido particularmente complicado de montar e comercializar devido à pandemia de Covid-19 e suas consequências. Tanto que o lar japonês começou a pagar mais serviços, proposta de redistribuição de conteúdo PlayStation Plus , que será atualizado com três planos diferentes enquanto esperamos que a plataforma de próxima geração esteja disponível em breve (ou esperamos) mais. Então, aqui está uma página útil que o ajudará a rastrear os canais certos para obter um PlayStation 5 Contanto que você tenha o tempo certo e uma boa dose de paciência.

Por que o PlayStation 5 não pode ser encontrado em nenhum lugar –

As razões para a dificuldade de adquirir a PS5 são muitas mas todas são atribuídas à pandemia de Covid-19, numa fase inicial, e portanto ao abrandamento resultante, que complicou muito a vida na procura dos materiais necessários. Jogos de vídeo ao vivo para o momento Enorme popularidade após o fechamento que obrigou bilhões de pessoas a ficar em casa e explorar novas emoções, com os jogos crescendo entre as preferências de quem consumia entretenimento (Também na Itália). Além disso, devido a restrições, especialmente na Ásia (onde os consoles são produzidos), a cadeia de produção e distribuição foi prejudicada, não conseguindo acompanhar a demanda pelo PlayStation 5 no lançamento no final de 2020, presumivelmente em 2021. Ao longo de 2022.

O terceiro é correr para o material Essas terras raras são necessárias para a produção de chips e semicondutores, graças aos quais operam todos os principais produtos tecnológicos. Esse material está ficando cada vez mais difícil de produzir, mas ao mesmo tempo cresce o número de produtos que o exploram, de consoles de videogame a placas de vídeo em computadores, geladeiras inteligentes e mais carros de alta tecnologia. A quarta, por fim, é a presença de A astúcia habitual Quem está tentando ganhar dinheiro, aproveitando a baixa disponibilidade da plataforma usando software que os notificam no momento da disponibilidade e concluem o procedimento de compra muito mais rápido do que os clientes regulares, para revendê-los no mercado de pulgas a preços mais altos.

Como e onde encontrar o PlayStation 5 –

Com uma situação tão complexa, é muito importante monitorar as principais lojas online italianas, que vendem consoles por etapas. Há duas dicas a esse respeito para evitar se sentir insatisfeito. Um: Monitore os perfis sociais de redes individuais, conforme a notificação apropriada é fornecida buraco da cauda Para entrar na hora de comprar – geralmente com um dia de antecedência. Este método é usado principalmente pela Mediaworld e GameStopZing, mas também por outros varejistas. A segunda dica é ativar as notificações nessas mesmas lojas, assim o quanto antes você será notificado da disponibilidade do PS5 com um e-mail ou mensagem específica no seu celular.

Disponibilidade do PS5 na Amazon

PS5 na Amazon é um evento Único mais do que raro, mas o lado positivo é que as páginas de ambas as versões (com e sem disco) estão sempre online e isso significa que você pode abri-las imediatamente para ativar as notificações. A cada aparição, os tempos de esgotamento das unidades são muito rápidos, então você precisará de um golpe de sorte e grande velocidade. Observe quem está vendendo e o preço, pois vendedores terceirizados também podem colocar seus produtos na Amazon.

Compre PS5 na Mediaworld

O PS5 no Mediaworld é igualmente raro, mas a série histórica tem um dos sistemas de espera virtual mais confiáveis ​​do mercado, então, quando você souber Através das redes sociais O console estará disponível de 10 a 15 minutos antes de abrir a fila e entrar para comprar o produto. As quantidades, por mais limitadas que sejam, são sempre muito boas, por isso, se você se mudar na hora certa, deve fazê-lo.

Disponibilidade do PS5 no GameStopZing

GameStopZing é a série de referência para os amantes de videogames e provavelmente é a que você deve assistir mais do que qualquer outra coisa. A empresa é particularmente ativa nas mídias sociais e também possui um excelente sistema de filas, com o qual você pode entrar no caminho certo para comprar o PS5. No início de 2022, a série foi multado Quanto à prática de vendas online aprovada durante a pandemia, que incluiu pacotes caros (até € 7-800 por produto) como a única maneira de obter um PlayStation 5. Ainda não está claro como o vendedor regulará esse requisito, se ainda recorrerá ao método de bundle ou garantirá uma opção mais modular e econômica para seus clientes assim que os controladores estiverem novamente disponíveis. Tudo parece apontar para a segunda premissa, ou pelo menos é o que os jogadores esperam.

Encontre PS5 em outras lojas

Obviamente, embora não esteja disponível, você também pode encontrar o PlayStation 5 em outras lojas Além dos mais comuns mencionados até agora. Aqui estão algumas opções que deixamos no final, na esperança de que em breve você encontre o console dos seus sonhos: