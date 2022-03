Você pode criar uma conversa consigo mesmo, útil para ansiedade e estresse

O WhatsApp está sempre implementando novas funções e a cada atualização aparece a notícia de que a empresa está se preparando para ser cada vez mais atraente para seus já muitos clientes.

O WhatsApp é totalmente gratuito e não há mais usuários espalhados por toda parte Globalismo que o utilizam no trabalho, mas também para manter contato com amigos e parentes.

É difícil encontrar um smartphone que não tenha o sistema de mensagens instantâneas imensamente popular. Mas com que frequência queremos salvar uma nota importante e enviá-la como texto ou mensagem de voz para um ente querido em quem confiamos?

Uma maneira de manter suas anotações discretamente

É uma coisa muito fácil que quase todo mundo faz. De fato, se você tiver que selecionar algo em movimento, o mais simples é enviar a vogal para uma pessoa de confiança e assim não escapará da nossa memória. mas depois Mesmo que poucas pessoas saibam, também existe uma maneira de criar uma conversa consigo mesmo. Na prática, além de vários bate-papos com amigos, parentes e colegas, você também pode ter um bate-papo onde estamos sempre do outro lado.

Veja como criar uma conversa só para nós

Na verdade, há mais de uma maneira de fazer isso, mas gostaríamos de destacar a mais simples. Basta criar um arquivo Novo grupo No WhatsApp colocando nós e outro membro deste grupo então Remova o outro membro do mesmo grupo.

Dessa forma, apenas nós permaneceremos no grupo e, portanto, teremos uma conversa apenas conosco. Vantagem Além de ser uma característica de posse Um espaço para envio de arquivos de áudio e documentos que nos preocupamos em preservar Sem ter que compartilhar com alguém, um pequeno diário em que você confia também pode ser criado Ansiedade e medos na vida diária Em seguida, ouça-os novamente alguns dias depois, para que você possa reavaliar com a cabeça calma.

Um remédio pequeno, mas útil

Segundo especialistas, é um remédio pequeno, mas eficaz, para enfraquecer nossa cura ansiedade diária. De fato, gravando uma vogal contando suas preocupações ou pensamentos negativos, talvez antes do teste e ouvindo-os novamente mais tarde, Seremos capazes de reformular nossa visão negativa sob pressão E acostumando com o tempo a conhecer melhor nossos medos e viver com mais desapego.