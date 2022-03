As vogais são enviadas assim

Eles estão bem 7000000 Mensagens de voz enviadas todos os dias por via 2 bilhões de usuários do WhatsApp no ​​mundo, um número enorme que explica sem outras palavras por que os usuários se interessam tanto por qualquer notícia relacionada a esse tipo de mensagem. Também explica por que o WhatsApp acaba de anunciar tantos Notícias sobre mensagens de voz.

Aviso: não estamos falando de notícias de versões beta de aplicativos descobertos por alguns vazadores de código do WhatsApp. Não, pelo contrário, vamos falar de um post no Blog oficial do WhatsAppQue anuncia a chegada de muitos Novos empregos Que até agora apenas alguns usuários viram em aplicativos beta. Agora os testes e novidades acabaram para todos, então vamos nos preparar para ver em breve em nossos aplicativos WhatsApp e usá-los todos os dias, para as seguintes mensagens de voz entre essas 7 bilhões de mensagens de voz que trocamos todos os dias com outra de mais de 2 bilhões mensagens de usuários do WhatsApp em todo o mundo.

WhatsApp: Todas as notícias sobre vogais

Eles estão bem 6 notícias Que está prestes a mudar para sempre nós enviamos e. mensagens de voz nós ouvimos Os que recebemos. A primeira novidade, muito conveniente, é a possibilidade ouça em segundo plano Voz: Depois de jogar, de fato, já podemos sair do chat e ler mais no WhatsApp, mas a mensagem continuará sendo produzida e um pequeno launcher aparecerá na parte superior da tela.

Todas as mensagens de voz com o ramal . forma de onda Isso nos permitirá entender se há mais partes da mensagem.”calma“E outros o mais alto possível. Então a terceira avó, se estamos ouvindo uma carta, é tão vamos parar E sairmos do bate-papo, poderemos terminar de ouvir essa mensagem quando voltarmos a esse bate-papo.

EU ‘Velocidades comuns de 1,5x e 2x Quanto ao canto, também estará disponível para mensagens encaminhadas e não apenas para as enviadas diretamente para nós.

Depois, há também duas inovações importantes para a gravação de áudio. A primeira é a possibilidade Pausar e retomar a gravação De uma vogal, a segunda éVisualização de áudio: Podemos ouvi-lo antes de enviá-lo, e se não gostarmos, podemos jogá-lo fora e começar a gravar outro novamente.

WhatsApp: Quando as novidades chegam

como esperado, Todas essas notícias são oficiais E para todos, tanto no Android quanto no iOS. Só que ainda não chegaram a todos, o que é normal: o WhatsApp postou essa notícia em seu blog e anunciou que “Nossos usuários poderão aproveitar esses novos recursos nas próximas semanas“.

São apenas alguns dias, e requer um pouco de paciência. No entanto, especificamos que não é certo que todas as notícias estarão disponíveis ao mesmo tempo: esperamos, pelo contrário, que Vários dias de renovação contínua Até que todos os aplicativos do mundo terminem de atualizar as novas funções de mensagens de voz.