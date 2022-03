Iminente para obter Konami ou IP de Metal Gear Solid? O boato explode

Entre os três anúncios que têm sido persistentemente rumores há alguns dias, a Sony tem no momento Acabei de apresentar o novo PlayStation Plus. Os jogadores agora estão se perguntando que outros tiros no cano a casa japonesa pode ter reservado…

De acordo com Gavin Stevens, co-proprietário da Team Blur Games, parece que Sony e Konami Recentemente em contato próximo. De acordo com o que Stevens apurou através de suas fontes, parece que uma importante cooperação pode ser gerada entre as duas empresas e, nesse sentido, não pode ser descartada por trásA chegada da Konami ao PlayStation Studiosou que alguns elementos importantes A propriedade intelectual da empresa foi comprada pela Sony.

Stevens teve o cuidado de frisar que não tem certas informações no momento, mas as sugestões que recebeu indicam que chegaram notícias importantes:

“Ok, então… parece que hoje é o dia da Konami. Ou o IP será comprado [riferendosi a Metal Gear Solid, come possiamo evincere dalla clip allegata, ndr], ou todo o estúdio, ou simplesmente direitos exclusivos para outros desenvolvedores. Mas hoje parece que Podemos receber informações sobre Sony x Konami. Vergonha. Esses jogos merecem multiplataforma se isso for verdade, e a Sony não se importaria.

Isso é o que algumas pessoas que conheço estão dizendo em mensagens e chats, além de outros rumores. Além disso, é meu palpite. Se estiver errado, está errado, mas é assim Pode ser a grande novidade desta semana“. No entanto, nas últimas semanas, um insider, Video Game Leaks já informou que Famosa IP da Konami acabou nas mãos da Sony.

Estas palavras são seguidas por um Mensagem um tanto suspeita de Millie A, a fonte que uma vez previu o anúncio do jogo para Wolverine da Insomniac Games. O Twitter o encontra abaixo dos relatórios: “Cima, cima, baixo, baixo, esquerda, direita, esquerda, direita, B, A”ou o Código Konami famoso. As duas fontes vão na mesma direção? Para descobrir, só temos que esperar pelas próximas horas.