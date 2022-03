Jogos grátis de abril de 2022 podem ter sido revelados através de um vazamento – Nerd4.life

Por mês Jogos Amazon Prime Oferece uma série de Jogos de computador gratuitos Para assinantes e assinantes abril de 2022 Parece ter sido revelado anteriormente, com base em uma lista que surgiu do vazamento. Obviamente, tudo deve ser levado em consideração até um anúncio oficial da Amazon, que suspeitamos de qualquer forma, será muito no futuro.

Aqui está a suposta lista de jogos gratuitos da Amazon Gaming para abril de 2022:

The Elder Scrolls IV: Oblivion – Edição Jogo do Ano

Plantas vs. Jogo Zumbis: Batalha por Neighborville

Menino nabo comete evasão fiscal

Nanutal – Gravando Registros

Casa de 10.000 Portas: Segredos de Família

Monkey Island 2: Edição Especial: A Vingança de LeChuck

caneta e papel galáxia

Guilda da Ascensão



Se confirmado, os jogos acima estarão disponíveis para todos os assinantes do Amazon Prime a partir de sexta-feira, 1 de abril de 2022. Entre os títulos relatados, encontramos dois clássicos inesquecíveis, como The Elder Scrolls IV: Oblivion in the Game of the Year (inclui duas expansões) e Monkey Island 2, além de Plants vs Zombies que podem se mostrar excelentes sem nenhum custo. de um hobby para alguns jogos com os amigos.

Enquanto isso, você ainda tem muito tempo para resgatar o Amazon Prime Gaming gratuito para março de 2022, que também inclui Surviving Mars, SteamWorld Quest e muito mais.