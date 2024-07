Você conhece essa forma de enviar seus documentos para o seu aparelho Kindle?

Você tem um documento que deseja ler no seu dispositivo Kindle, mas não sabe como enviá-lo? Não se preocupe, é mais fácil do que você pensa.

Neste artigo, mostrarei as diferentes maneiras de enviar documentos para o seu Kindle, seja de um computador ou de um dispositivo móvel.

Certifique-se de que seu dispositivo Kindle esteja Conectado a uma rede Wi-Fi Para poder receber arquivos. Você também pode enviar documentos para o seu Kindle por meio de um serviço em nuvem como Dropbox ou Google Drive. Se o seu documento estiver em um formato diferente dos suportados pelo Kindle, pode ser necessário convertê-lo para um formato compatível antes de enviá-lo.

Com estes passos simples você pode enviar facilmente Qualquer documento para o seu dispositivo Kindle Aproveite a leitura a qualquer hora e em qualquer lugar. Então, não espere, comece a ler!

Envie documentos para o seu dispositivo Kindle

A maneira mais fácil de enviar documentos para o seu dispositivo Kindle é Pelo site da Amazon. Tudo que você precisa fazer é entrar em sua conta Amazon e ir para a página “Gerenciar seu conteúdo e dispositivos”.

A partir daí você encontrará uma seção chamada “Envie conteúdo para o seu dispositivo”. Selecione “Enviar documento pessoal” e carregue o arquivo que deseja enviar. Você pode enviar arquivos em formatos como PDF, MOBI, DOC e TXT.

Se quiser usar um programa de e-mail para enviar documentos para o seu Kindle, você deve saber disso O endereço de e-mail exclusivo associado ao seu dispositivo Kindle. Este endereço é diferente do seu endereço de e-mail da Amazon e pode ser encontrado nas configurações do Kindle ou na página “Gerenciar seu conteúdo e dispositivos” no site da Amazon. Assim que tiver o endereço de e-mail, você poderá enviar o documento como anexo de e-mail. Seu dispositivo Kindle receberá automaticamente o documento e fará o download para sua biblioteca.

Se estiver usando um dispositivo móvel, você poderá enviar documentos para seu dispositivo Kindle Através do aplicativo Kindle gratuito Da Amazônia. O aplicativo permite fazer upload de documentos do seu dispositivo ou de outros aplicativos como Dropbox, Google Drive e OneDrive.